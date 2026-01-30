Putin frenaría ataques a Kiev durante una semana

El presidente estadounidense Donald Trump afirmó ayer que su par ruso, Vladimir Putin, aceptó una solicitud personal para frenar durante una semana los ataques sobre Kiev y otras ciudades ucranianas, en medio de una intensa ola de frío que afecta a la región.

Según Trump, el pedido buscó evitar nuevos bombardeos mientras millones de civiles enfrentan temperaturas extremas y graves carencias de calefacción y electricidad.

“Le pedí personalmente al presidente Putin que no disparara sobre Kiev durante esta extraordinaria ola de frío, y accedió”, dijo Trump durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca. No obstante, Rusia no confirmó oficialmente el supuesto compromiso, y el portavoz del Kremlin evitó hacer comentarios al respecto.

La declaración se produce en un contexto de continuos ataques rusos contra la infraestructura energética de Ucrania.

Mientras Trump se mostró satisfecho con la respuesta de Putin, las autoridades ucranianas advirtieron que Moscú sigue preparando nuevos bombardeos, pese a los intentos de reactivar conversaciones de paz mediadas por Estados Unidos.