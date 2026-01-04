Barcelona puntero: ganó el derby otra vez

Barcelona, líder en solitario de LaLiga, se impuso 2-0 en un emocionante derby en la cancha del Espanyol, gracias a los goles de Dani Olmo y Robert Lewandowski.

El internacional español recibió delante de la frontal un balón servido por Fermín López, y pateó con la diestra para batir por alto a Marko Dmitrovic a falta de cuatro minutos para el final.

Apenas unos segundos después, Fermín se internó al área por banda derecha, avanzó pegado a la línea de fondo y envió un pase al área chica rematado por Lewy para sentenciar.

Hasta esos dos destellos de los delanteros del Barcelona, los héroes del encuentro habían estado bajo palos: Joan García, exjugador del Espanyol y que fue recibido con abucheos, detuvo en la primera mitad dos ocasiones claras de los “pericos”. Primero, resolviendo un cara a cara contra Roberto Fernández y luego deteniendo un remate a corta distancia de Pere Milla.

También brilló el serbio Dmitrovic, quien hasta los goles tardíos había mantenido al Espanyol en el partido con una gran atajada a Eric García (71’).

La victoria amplía provisionalmente a 7 puntos la ventaja del Barça, que suma 49, sobre su perseguidor Real Madrid, con 42 unidades en su casillero antes de recibir hoy al Betis.

La derrota es especialmente dura para el Espanyol (5º), no solo por el componente emocional del derbi, sino por las numerosas ocasiones de las que dispuso.