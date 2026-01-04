Barcelona puntero: ganó el derby otra vez

EE UU capturó a Maduro: gobernará Venezuela hasta que “haya una transición pacífica”
EE UU capturó a Maduro: gobernará Venezuela hasta que “haya una transición pacífica”
Venezolanos en la Ciudad, del miedo a la esperanza en el exilio
En política, las facturas suelen cobrarse tarde, pero casi nunca se pierden
Los impactos de una decisión central en el peronismo y los planes bonaerenses de Karina
Inflación a la baja, superávit fiscal y un crecimiento que pierde impulso
VIDEO. Crónica del crimen que estremeció a La Plata y un padre que busca Justicia
Los pibes del Nacional, una merienda con el Flaco y su show “perdido” en Atenas
VIDEO. La violencia se impone: hartazgo, ira y un clima social al rojo vivo
Rutas congestionadas hacia la Costa en el primer finde de enero
VIDEO. En modo “piraña”, una banda de ladrones asaltó a dos adolescentes
Un gigante se quiere quedar con el icónico shopping Los Gallegos
Expectativas 2026: el delicado equilibrio entre credibilidad y riesgo
Dos jubiladas víctimas de estafas disfrazadas de supuestos beneficios
Creció 33,8% la venta de motos y se patentaron más de 650.000 unidades
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Barcelona, líder en solitario de LaLiga, se impuso 2-0 en un emocionante derby en la cancha del Espanyol, gracias a los goles de Dani Olmo y Robert Lewandowski.
El internacional español recibió delante de la frontal un balón servido por Fermín López, y pateó con la diestra para batir por alto a Marko Dmitrovic a falta de cuatro minutos para el final.
Apenas unos segundos después, Fermín se internó al área por banda derecha, avanzó pegado a la línea de fondo y envió un pase al área chica rematado por Lewy para sentenciar.
Hasta esos dos destellos de los delanteros del Barcelona, los héroes del encuentro habían estado bajo palos: Joan García, exjugador del Espanyol y que fue recibido con abucheos, detuvo en la primera mitad dos ocasiones claras de los “pericos”. Primero, resolviendo un cara a cara contra Roberto Fernández y luego deteniendo un remate a corta distancia de Pere Milla.
También brilló el serbio Dmitrovic, quien hasta los goles tardíos había mantenido al Espanyol en el partido con una gran atajada a Eric García (71’).
La victoria amplía provisionalmente a 7 puntos la ventaja del Barça, que suma 49, sobre su perseguidor Real Madrid, con 42 unidades en su casillero antes de recibir hoy al Betis.
LE PUEDE INTERESAR
Como, con Perrone y Paz, la sorpresa de la Serie A
LE PUEDE INTERESAR
El aporte de Báez no le alcanzó a la Argentina
La derrota es especialmente dura para el Espanyol (5º), no solo por el componente emocional del derbi, sino por las numerosas ocasiones de las que dispuso.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí