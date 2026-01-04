Como, con Perrone y Paz, la sorpresa de la Serie A

EE UU capturó a Maduro: gobernará Venezuela hasta que “haya una transición pacífica”
EE UU capturó a Maduro: gobernará Venezuela hasta que “haya una transición pacífica”
Venezolanos en la Ciudad, del miedo a la esperanza en el exilio
En política, las facturas suelen cobrarse tarde, pero casi nunca se pierden
Los impactos de una decisión central en el peronismo y los planes bonaerenses de Karina
Inflación a la baja, superávit fiscal y un crecimiento que pierde impulso
VIDEO. Crónica del crimen que estremeció a La Plata y un padre que busca Justicia
Los pibes del Nacional, una merienda con el Flaco y su show “perdido” en Atenas
VIDEO. La violencia se impone: hartazgo, ira y un clima social al rojo vivo
Rutas congestionadas hacia la Costa en el primer finde de enero
VIDEO. En modo “piraña”, una banda de ladrones asaltó a dos adolescentes
Un gigante se quiere quedar con el icónico shopping Los Gallegos
Expectativas 2026: el delicado equilibrio entre credibilidad y riesgo
Dos jubiladas víctimas de estafas disfrazadas de supuestos beneficios
Creció 33,8% la venta de motos y se patentaron más de 650.000 unidades
Como derrotó 1-0 a Udinese, en condición de local, y se consolidó en la parte alta de la tabla, tras haberse disputado parcialmente la decimoctava fecha de la Serie A.
El sorprendente Como se hizo fuerte en su estadio y se impuso 1-0 a Udinese: mostró mayor iniciativa y logró romper el cero a los 18 minutos, cuando el francés Lucas Da Cunha convirtió desde el punto penal.
Por su parte, Juventus y Lecce igualaron 1 a 1. El zambiano Lameck Nada abrió la cuenta para la visita en el final de la primera parte e igualó el estadounidense Weston McKennie para la Juve al inicio del complemento.
Genoa y Pisa también empataron 1-1 en un duelo parejo que dejó sensaciones encontradas. La ventaja para el equipo genovés llegó con el gol de Lorenzo Colombo a los 15 minutos, tras un inicio intenso. Sin embargo, Pisa reaccionó antes del descanso y alcanzó la igualdad a los 38 minutos con tanto del argelino Mehdi Léris.
Sassuolo y Parma igualaron 1-1, resultado que refleja la paridad entre ambos equipos que pelean en la mitad de la tabla. El local abrió el marcador a los 12 minutos con el tanto del noruego Kristian Thorstvedt, aprovechando un buen arranque. La respuesta de Parma fue rápida y llegó a los 24 minutos, cuando el argentino Marco Pellegrino marcó el empate.
Atalanta, con un gol del defensor Giorgio Scalvini, derrotó 1-0 a Roma y le impidió acercarse a puestos de Champions. Hoy se completa la fecha, con la chance de que Inter recupere la punta cuando enfrente a Bologna.
El aporte de Báez no le alcanzó a la Argentina
Se pone en marcha la temporada en Brisbane
