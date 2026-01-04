El aporte de Báez no le alcanzó a la Argentina

El tenista Sebastián Báez dio el gran golpe en Perth: en el primer punto de la serie entre Argentina y Estados Unidos por la United Cup, derrotó a Taylor Fritz por 4-6, 7-5 y 6-4 y adelantó al equipo nacional en el Grupo A.

Ya en el segundo partido, Solana Sierra no pudo ante Coco Gauff y perdió 6-1 y 6-1 en una demostración abismal de la competidora que es top 3 ante la argentina, quien se enfrentaba por primera vez a una jugadora del Top 10.

La victoria fue un verdadero batacazo: Báez, ubicado fuera del Top 40, le ganó por primera vez en su carrera al estadounidense, sexto del ranking mundial, tras acumular cinco derrotas previas sin haberle podido siquiera arrebatar un set.

El argentino mostró una enorme fortaleza mental para dar vuelta un primer parcial adverso y mantuvo un alto nivel de intensidad desde el fondo de la cancha durante más de dos horas de juego.

Después de ceder el primer set, el bonaerense aumentó la agresividad, empezó a incomodar a Fritz con devoluciones profundas y exhibió una gran capacidad defensiva.

Pese a que el norteamericano conectó 23 aces, Báez le rompió el saque en cuatro ocasiones y fue más sólido en los momentos decisivos, especialmente en un cierre de partido cargado de tensión.

El propio Fritz reconoció al término del encuentro que no llegó en plenitud física al inicio de la temporada, arrastrando una tendinitis en la rodilla durante la pretemporada.

Incluso sufrió una caída que generó preocupación momentánea, aunque pudo continuar sin aparentes consecuencias; en el partido nunca logró imponer su jerarquía habitual.

La serie se definió en el dobles mixto, donde Coco Gauff y Christian Harrison vencieron a María Luisa Carlé y Guido Andreozzi por 6-4 y 6-1, dándole a Estados Unidos el triunfo por 2-1.

Pese a la derrota, Argentina sigue con chances en el Grupo A gracias al 3-0 ante España. La definición llegará cuando Estados Unidos enfrente a España, un cruce clave que determinará las posiciones y las posibilidades de clasificación del equipo argentino.