La Ciudad |60.000 pesos el ticket promedio

Regalos de Reyes, 33% más caros que el año pasado

6 de Enero de 2026 | 01:53
Edición impresa

Los regalos para el Día de Reyes Magos, que se celebra hoy registran un aumento de hasta el 33 por ciento con relación al año pasado y el gasto promedio alcanzará casi los 60.000 pesos por obsequio, según estimó un informe de la consultora Focus Market, bastante superior a la proyección realizada por los comerciantes platenses.

El reporte reveló que la proyección de la demanda para esta fecha indica que el 38 por ciento regala Juguetes, el 20 por ciento Indumentaria y el 14 por ciento libros didácticos, entre otros.

En la categoría de mayor requerimiento, los precios subieron por debajo de la inflación.

De esta manera, precisó que los mismos juguetes relevados en 2025 tienen un aumento interanual de hasta un 33 por ciento, donde el juego de memoria que en el año pasado tenía un precio de $28.491, en 2026 su precio es $37.990.

Con el relevamiento de precios elaborado, la consultora proyectó que este año el gasto promedio por regalo es de $59.500, lo que representa un 25 por ciento más que el año anterior, ya que en 2025 el costo alcanzó los $47.460.

En La Plata, el ticket promedio osciló entre los 30.000 y 40.000 pesos, según distintas fuentes consultadas por este diario.

LOS 10 MÁS ELEGIDOS

Entre el Top 10 de los juguetes más pedidos por los chicos para Reyes, los precios arrancan en $9.000 con un Juego de Magia, una Mascota interactiva por $31.500, Monopatín plegable por $184.000, y el Robot Vader (70 cm) por $499.950, entre otros.

Al analizar la variación de precios por debajo de la inflación, el director de Focus Market, Damián Di Pace indicó que “esto indica un nivel de competencia muy elevado donde el sector absorbió parte de los costos para sostener el volumen de ventas en una fecha clave, ofreciendo aumentos más moderados que el nivel general de precios acompañado de ofertas, promociones y descuentos”.

Con respecto a los canales elegidos por los Reyes Magos para realizar la compra de los regalos, sigue liderando el canal tradicional de Centros Comerciales a Cielo Abierto con el 30%, le sigue el Comercio Electrónico con un 28% (Marketplace 38%, Sitio web 30%, Instagram 18%, Facebook 8%, y Otros 6%), y Shopping con el 22%, entre otros.

En ese sentido, Di Pace manifestó que “la proyección de ventas para Reyes se apoya fuertemente en una estrategia de omnicanalidad, donde los centros comerciales a cielo abierto de calles y avenidas conviven de manera simbiótica con el comercio electrónico”.

Ayer mejoró el ritmo de ventas en la Ciudad con respecto a lo ocurrido el domingo.

 

