Bon Odori 2026 en La Plata: confirmaron el cronograma y este año sortean un viaje a Japón

Este fin de semana se llevará a cabo la XXV Edición del Bon Odori, que es una tradición de cada verano en La Plata. La fiesta de la cultura y tradición japonesa tendrá lugar este sábado 10 de enero de 2026 y será a lo grande.

"Vuelve una de las celebraciones más esperadas del verano", aseguran los organizadores en las redes sociales, que como siempre prometen "bailes, música, comida típica y un encuentro único con la comunidad japonesa". Se trata de un festival para disfrutar en familia y celebrar el espíritu del año nuevo.

El predio de Colonia Urquiza ubicado en 186 y 482 será escenario de este evento que este año tendrá una sorpresa: el sorteo de un viaje a Japón. Además el segundo premio será un TV Smart. La entrada anticipada tiene un costo de $18.000, mientras que los menores de 10 años, los mayores de 70 y personas con certificado de discapacidad ingresan gratis. Vale aclarar que con la compra del ticket se ayuda a la escuela Japonesa de La Plata.

En tanto que en las últimas horas se confirmó el cronograma, que comenzará a las 17 con la apertura de las puertas y finalizará a las 00.30:

La historia del Bon Odori en La Plata

El Bon Odori es un festival japonés de danza y cultura que se celebra en La Plata desde 1999. Se trata de una tradición que rinde homenaje a los antepasados y que se realiza en el campo de deportes de la Asociación Japonesa de La Plata, en Colonia Urquiza.

La historia del Bon Odori en La Plata se remonta a la llegada de los primeros asiáticos a Colonia Urquiza a mediados del siglo XX.

El Bon Odori es una fiesta tradicional de origen budista que se celebra en Japón entre julio y agosto. El nombre "Bon" se refiere al día del respeto a los difuntos y "Odori" es un baile alegre en torno a una torre (yagura) con tambores (taikos).

El festival de La Plata se organiza por los padres de los alumnos de la Escuela Japonesa de La Plata y por varias colonias japonesas de la zona. En el evento se pueden encontrar puestos de comida y bebida japonesa y criolla, juegos tradicionales japoneses, stands de indumentaria tradicional, souvenirs, entre otros.