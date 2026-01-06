Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía |Se trata de YMAD. Que implica para la provincia

Por el apoyo recibido, Milei cede una minera a Catamarca

El presidente devuelve “gentilezas” tras el respaldo del gobernador Jalil para que el Presupuesto 2026 pudiese ser aprobado

Por el apoyo recibido, Milei cede una minera a Catamarca

La minería es clave para la provincia de Catamarca / YMAD

6 de Enero de 2026 | 01:53
Edición impresa

Dos semanas después de haber apoyado la sanción del Presupuesto 2026 y de la ley de Inocencia Fiscal en el Senado, el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, obtuvo del Gobierno nacional la cesión del control de Yacimientos Mineros Agua de Dionisio (YMAD), una de las principales fuentes de ingresos de la provincia.

La decisión fue formalizada a través del decreto 2/2026, publicado en el Boletín Oficial, y marca el retiro del Estado nacional de la conducción de la empresa minera. De acuerdo con la norma, Catamarca pasará a concentrar el 60% del control y de las utilidades de YMAD, mientras que el 40% restante quedará en manos de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT).

Nueva estructura de control

El decreto establece que la provincia designará al presidente de la compañía y a dos vocales del directorio, en tanto que la UNT nombrará a los dos vocales restantes. Además, ambas partes compartirán las tareas de auditoría sobre la extracción de minerales en el yacimiento.

En el artículo 13 se explicita el retiro del Estado nacional y se dispone que YMAD se regirá por el derecho privado, quedando alcanzada por las normas del Código de Minería y la legislación vigente en sus relaciones con la provincia de Catamarca.

Antecedentes y explotación minera

Catamarca ya es socia, desde 1997, de Minera Alumbrera, integrada por las compañías Glencore (50%), Goldcorp y Yamana Gold, que explotan un yacimiento de cobre, oro y molibdeno en la provincia. YMAD posee los derechos de exploración y explotación de ese yacimiento, ahora sin participación directa del Estado argentino.

Señales políticas y alineamiento

Tras conocerse la medida, Jalil calificó la decisión como “una buena noticia para la provincia” y destacó que se trata de un acuerdo “que va a quedar para los gobiernos que sigan”.

El gobernador viene sosteniendo una relación de cooperación con la administración de Javier Milei desde los primeros meses de gestión, en sintonía con otros mandatarios provinciales dialoguistas.

Ese acercamiento incluyó reuniones en la Casa Rosada y el respaldo legislativo a iniciativas clave del oficialismo, en un contexto en el que varios gobernadores reclamaban por promesas incumplidas, falta de obras públicas y dificultades para acceder a recursos nacionales.

Reconfiguración en el Congreso

En los últimos meses, Jalil también tomó distancia del kirchnerismo. A comienzos de diciembre, diputados catamarqueños conformaron el bloque Elijo Catamarca en la Cámara baja, lo que debilitó a Unión por la Patria y facilitó al oficialismo el control de las comisiones.

En el Senado, el legislador Guillermo Andrada acompañó la aprobación del Presupuesto 2026 y de la ley de Inocencia Fiscal.

La cesión del control de YMAD se inscribe así en una serie de acuerdos políticos entre la Casa Rosada y el gobierno catamarqueño, en un escenario de negociaciones permanentes entre la Nación y las provincias.

 

