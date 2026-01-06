Confirman la creación de un nuevo régimen de subsidios para los micros

El nuevo régimen es para 40 municipios e incluye a la plata / EL DIA

A través de un decreto publicado ayer en el Boletín Oficial, el gobierno bonaerense creó su propio régimen de compensaciones tarifarias del transporte público, para unos 40 municipios del área metropolitana (AMBA), incluida La Plata. La normativa sostiene la asistencia estatal para la sustentabilidad del servicio, estableciendo controles a través del sistema SUBE y el monitoreo de la demanda.

El decreto también introduce cambios estructurales en la normativa del transporte bonaerense: incorpora formalmente la categoría de servicio “suburbano” y elimina la de “rural”, al considerar que ya no responde a la configuración actual del sistema. Con esta medida, el gobierno provincial busca sostener la regularidad y continuidad del transporte público en un contexto de fuerte presión presupuestaria y retiro del Estado nacional.

La normativa se hizo pública ayer, luego de que el 31 de diciembre pasado venciera el convenio con el Estado nacional, avanzando hacia un régimen propio con el ministerio de Transporte provincial como su autoridad de aplicación.

Esa cartera será la responsable de definir la metodología de cálculo, distribución y rendición de las compensaciones, a través de un nuevo acuerdo con Nación Servicios S.A. El convenio con este último posibilita el mantenimiento del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE) como medio de pago y fuente central de información operativa.

En La Plata, el subsidio representa el 56% del valor del boleto del micro

Según el texto oficial, esto permitirá un relevamiento más preciso del uso del sistema, la cantidad de pasajeros y los costos reales de prestación del servicio.

El régimen comprende a más de 40 municipios del AMBA, entre ellos nuestra ciudad, La Matanza, Quilmes, Lomas de Zamora, Avellaneda, La Plata, Tigre y San Isidro, y deja abierta la posibilidad de incorporar nuevos distritos según el crecimiento urbano.

A su vez, obliga a los municipios a homologar los cuadros tarifarios provinciales como condición para acceder a las compensaciones y prevé mecanismos de recupero de fondos ante pagos indebidos.

EN LA PLATA

En el caso de La Plata, el nuevo régimen provincial de subsidios se crea justo cuando se encuentra en proceso la licitación de micros municipales, que se adjudicaría a fines de mes, que incluye las líneas Norte, Sur, Este y Oeste. Pero los subsidios otorgados por la Provincia también afecta a las líneas bonaerenses, como la 307; 275; 214 y 202, entre otras.

En 2025, el valor del transporte público municipal en la Ciudad fue de unos 4.700 millones de pesos mensuales, según indicaron fuentes comunales. El 36 por ciento de esa masa está compuesta por el precio del boleto que abonan los pasajeros; el 8 por ciento corresponde a un subsidio nacional y el restante 56 por ciento, al subsidio que otorga la Provincia.

