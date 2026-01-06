La justicia federal pidió que Nicolás Maduro sea extraditado a la Argentina

El fiscal federal Carlos Stornelli pidió a la Justicia argentina que se inicie el procedimiento de extradición activa del expresidente venezolano Nicolás Maduro, actualmente detenido en los Estados Unidos, para que sea trasladado al país y sometido a proceso por presuntos delitos de lesa humanidad.

La solicitud fue presentada en el marco del expediente CFP N° 2001/2023, que tramita ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 2, a cargo del juez Sebastián Ramos, y se suma al pedido formulado por las asociaciones querellantes Foro Argentina para la Defensa de la Democracia (FADD) y la Fundación de Apolo para el Desarrollo Democrático (FADER).

En su escrito, Stornelli recordó que sobre Maduro “pesa un llamado a prestar declaración indagatoria y una orden de detención vigente”, dispuesta por la Cámara Federal porteña en septiembre de 2024. En aquel fallo, el tribunal ordenó la “inmediata detención” del entonces mandatario venezolano por “graves violaciones a los derechos humanos”, junto con otros altos funcionarios del régimen chavista, entre ellos Diosdado Cabello.

El fiscal, titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 4, calificó el planteo como “urgente” debido al actual estado de detención de Maduro en territorio estadounidense y solicitó formalmente que se active el mecanismo de extradición para que el imputado sea juzgado en la Argentina.

El origen de la causa judicial

La investigación se originó en 2023 a partir de una denuncia presentada por el Foro Argentina para la Defensa de la Democracia, encabezado entonces por el actual legislador porteño Waldo Wolff, junto con el abogado Tomás Farini Duggan. La presentación se realizó ante los tribunales de Comodoro Py e incluyó testimonios y pruebas sobre presuntas detenciones ilegales, torturas y persecuciones políticas en Venezuela.

Según recordaron desde el FADD, la denuncia fue respaldada por declaraciones de ciudadanos venezolanos perseguidos por el régimen, algunos de los cuales afirmaron haber sido torturados en el centro de detención conocido como El Helicoide. Como consecuencia de ese proceso judicial, se libró un pedido de captura que impidió la visita de Maduro a la Argentina para participar de la cumbre de la CELAC en 2023.

El pedido de extradición se produce luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informara públicamente que Maduro fue capturado en una operación realizada en Venezuela y trasladado a Nueva York junto con su esposa. En ese país, el exmandatario enfrenta cargos desde 2020 por conspiración para el narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína y delitos vinculados al uso de armas de guerra.

Según informaron las autoridades norteamericanas, las imputaciones prevén penas que van desde los veinte años de prisión hasta la cadena perpetua.

La causa que se tramita en la Argentina se apoya en el principio de jurisdicción universal, que habilita a los tribunales nacionales a investigar delitos de lesa humanidad con independencia del lugar de comisión de los hechos y de la nacionalidad de las víctimas o de los imputados.

El expediente incorpora además informes de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, creada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que documentó casos de torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales atribuidas a fuerzas de seguridad del Estado venezolano desde 2014, así como testimonios directos de víctimas que declararon ante la Justicia argentina.

El trámite de extradición

La solicitud de extradición deberá canalizarse ahora por la vía diplomática, conforme al procedimiento previsto en la normativa de asistencia jurídica internacional y los tratados vigentes entre la Argentina y los Estados Unidos. En ese marco, será la Cancillería argentina la encargada de realizar las gestiones ante las autoridades norteamericanas para evaluar un eventual traslado de Maduro al país, una vez cumplidas las etapas formales del trámite.

