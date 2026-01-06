Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Se define el Súper Cartonazo de $3.000.000: los números que salieron hoy en el diario EL DIA 

Policiales

Impresionante y trágico incendio en un geriátrico: dos muertos y más de 30 heridos en Olavarría

6 de Enero de 2026 | 09:19

Un grave incendio se desató este lunes por la noche en un geriátrico ubicado en el barrio Isaura de Olavarría, provincia de Buenos Aires, con un saldo trágico de dos jubilados fallecidos y al menos 37 personas heridas, en su mayoría por inhalación de monóxido de carbono.

El siniestro comenzó pasadas las 21:30 en la residencia situada en la intersección de las calles 25 de Mayo y 110, cuando las llamas rápidamente se propagaron por el primer nivel del edificio. 

Al recibir el alerta, un amplio operativo se desplegó en el lugar, con la participación de bomberos voluntarios, Defensa Civil, personal de salud, fuerzas policiales y unas 15 ambulancias del SAME.

Los residentes y empleados del establecimiento fueron evacuados con urgencia, algunos usando escaleras y tablas para bajar a quienes se encontraban en los pisos superiores.

Las autoridades confirmaron que dos adultos mayores perdieron la vida en el siniestro, mientras que decenas de residentes, trabajadores e incluso tres bomberos resultaron con lesiones, la mayoría asociadas a intoxicación por el humo. Uno de los bomberos se encuentra en terapia intensiva con asistencia respiratoria.

Los heridos fueron trasladados a diferentes centros de salud de la ciudad, incluyendo el Hospital Municipal “Héctor M. Cura”, la Clínica Cemeda y la Clínica María Auxiliadora, donde algunos pacientes recibieron atención en cámaras hiperbáricas para tratar la intoxicación.

Aunque las causas exactas del incendio aún no fueron determinadas, las primeras hipótesis señalan a un posible desperfecto en un ventilador como origen del foco ígneo, aunque esto está siendo investigado. Equipos de Policía Científica y bomberos trabajan para esclarecer cómo se inició el fuego.

El intendente interino de Olavarría y autoridades municipales se hicieron presentes en el lugar para acompañar a los familiares y coordinar la asistencia a los afectados, en una noche que dejó conmocionada a toda la comunidad. 

