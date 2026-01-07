Incendiaron nuevamente una palmera en Arturo Seguí y crece la preocupación por la seguidilla de siniestros

Un nuevo hecho de vandalismo se registró en la localidad de Arturo Seguí, donde autores hasta el momento no identificados incendiaron una palmera ubicada en la plaza de diagonal 144 y 414 bis. El foco ígneo obligó a la intervención de una dotación de Bomberos Voluntarios de Arturo Seguí, que trabajó durante aproximadamente 20 minutos para lograr extinguir las llamas y evitar mayores daños.

No se trata de un episodio aislado. En la madrugada del 1° de enero, el mismo ejemplar había sido blanco de un ataque similar, ocasión en la que los bomberos lograron evitar su destrucción total, encendiendo la alarma entre vecinos por la reiteración de este tipo de hechos.

Desde el cuartel de Seguí señalaron que los primeros días del año vienen siendo de intensa actividad, con múltiples intervenciones por incendios de distinta magnitud. Entre los siniestros más graves se destaca el incendio de una vivienda ubicada en calle 412 entre 146 y 147, donde ardió por completo la casa de una persona acumuladora, generando una situación de alto riesgo.

Además, los bomberos debieron intervenir en el incendio total de una cabaña en calle 440 entre 135 y 136, así como en diversos focos ígneos registrados en zonas de campos y pastizales, en 410 y 154, 417 y 143, 136 y 429, y 429 y 140.

La seguidilla de incendios, varios de ellos de origen intencional, genera preocupación entre los vecinos de la localidad, quienes reclaman mayor prevención y controles para evitar nuevos hechos que pongan en riesgo el ambiente, los bienes y la seguridad de la comunidad.