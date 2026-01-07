Otro robo protagonizado por menores en Tolosa

Otro episodio delictivo protagonizado por menores se reportó en La Plata y se suma a una seguidilla de robos que en las últimas semanas tuvieron a adolescentes como principales actores. El hecho ocurrió en la zona de Tolosa, donde dos chicos de 15 años fueron aprehendidos tras intentar llevarse una motocicleta que se encontraba estacionada en la vía pública.

De acuerdo a la revelado por voceros policiales, esta vez el hecho se registró sobre avenida 7 entre 528 y 529, cuando la víctima, un joven de 20 años, dejó su moto frente a un local comercial. Minutos después, personal policial que realizaba recorridas preventivas fue alertado por radio sobre la sustracción del rodado y recibió las características de los sospechosos.

Al llegar a calle 8 entre 528 y 529, los efectivos observaron a dos adolescentes trasladando una moto a pie, mientras vecinos los señalaban como los autores del intento de robo. Al advertir la presencia policial, los jóvenes descartaron el vehículo y huyeron corriendo, pero fueron interceptados y reducidos a pocos metros del lugar.

Tras recuperar el rodado, los uniformados constataron que el tambor de arranque había sido forzado. Los aprehendidos, dos adolescentes de 15 años, quedaron a disposición de la Fiscalía del Joven N°1, que avaló lo actuado y dispuso su posterior entrega a los progenitores. El caso vuelve a poner en foco la creciente participación de menores en hechos delictivos, especialmente en robos de motos, una modalidad que se repite en distintos barrios de la ciudad.