El Cartonazo ahora se juega por $4.000.000: mañana sale la tarjeta gratis con EL DIA

Política y Economía

El Ministerio de Seguridad dijo que identificará y juzgará a los responsables de los incendios en Chubut

7 de Enero de 2026 | 20:55

El Ministerio de Seguridad Nacional informó hoy que la Agencia Federal de Emergencias (AFE) opera “en todo el territorio nacional y, en particular, en la provincia de Chubut, para combatir los incendios forestales”, y advirtió que los responsables de los focos “provocados por negligencia o por acciones criminales deliberadas” serán identificados y juzgados.

“Prender fuego no es un error: es un delito grave. En la zona se investigan hechos deliberados con posible vinculación a grupos terroristas autoproclamados mapuches, con antecedentes probados de atentados contra la seguridad pública y la propiedad privada, bajo la modalidad de terrorismo ambiental, detalló la cartera de Seguridad en un comunicado.

Y agregó: “No habrá impunidad. El Ministerio identificará, detendrá y llevará a juicio a los responsables. El que prende fuego, paga”. Se recordó que “en los espacios que determinen la Administración de Parques Nacionales y las autoridades provinciales, queda terminantemente prohibida cualquier forma de fuego al aire libre en tierras públicas del área cordillerana y en todo espacio no expresamente habilitado”.

La cartera sostuvo que se están haciendo despliegue de aviones hidrantes, helicópteros, brigadistas, bomberos de las Fuerzas Federales y equipamiento pesado, integrados al sistema provincial de emergencia. “Desde su creación, la AFE mantiene un monitoreo continuo de riesgos vinculados a emergencias y desastres. En ese marco, durante el mes de octubre se advirtió a todas las provincias sobre una temporada de alto riesgo”, se indicó.

También se detalló que desde el 2 de diciembre se encuentra publicado el seguimiento permanente y el despliegue operativo de la AFE en todo el territorio nacional, con información actualizada sobre estados de situación, recursos y asistencia federal.

“En el incendio que afecta a Puerto Patriada, provincia de Chubut, el dispositivo federal incluye 46 brigadistas, bomberos voluntarios, equipos técnicos y pilotos, cuatro aviones hidrantes, un helicóptero, camionetas, cuatriciclos y autobombas”, precisó la cartera de Seguridad.

“Cabe advertir que el 95 por ciento de los incendios tienen origen humano. En la zona afectada no se registraron tormentas ni descargas naturales y el fiscal interviniente informó la presencia de acelerantes, lo que confirma la intencionalidad del hecho”, agregó la cartera que dirige Alejandra Monteoliva.

Más de tres mil evacuados 

Una vecina, que junto a su familia y al igual que más de tres mil personas debió ser evacuada a causa del incendio forestal intencional en Chubut, compartió su desgarrador relato tras haber perdido su casa y sufrido la muerte de dos caballos: “No quedó nada”. Rocío Brizuela explicó: “Somos de la comunidad de Puerto Patriada, vivíamos en una de las tres casas que fueron atravesadas por el incendio en esta zona que se recuperó hace 10 años y yo vivo acá hace 10”.

“Se me quemó el negocio que estaba preparando para el turismo, igual que mi casa. Estábamos trabajando en el lago cuando vimos la nube de humo. Llegamos al hogar, cargamos las pocas cosas que teníamos y salimos a las seis de la tarde. Ayer, por la mañana, nos encontramos con todo devastado”, continuó la joven. En línea, rememoró que en cuanto se expandió el fuego, junto a su familia, decidieron evacuar: “Pude sacar cosas fundamentales, lo justo y necesario. No quedó nada. Sacamos lo que entró en una camioneta. No podíamos quedarnos a pelear contra el incendio porque no tenemos agua acá”.

Respecto al origen del foco ígneo, que fuentes oficiales ya confirmaron como intencional, la vecina señaló distintas versiones en la zona: “Se dice que fue unos chisperíos en un transformador, creemos eso, pero se escuchan varias versiones. El objetivo sería que nadie quiera venir a hacer daño. Hay vecinos que perdieron muchas cosas, incluso animales. Quiero creer que no fue intencional”.

“Tenemos que volver a empezar. Por momentos, parece que llueve cenizas. La luna se veía roja por el humo, anoche y eso es el claro ejemplo de lo que estamos viviendo. Necesitamos varias manos, lo más urgente sería tener agua y luz porque no tengo ninguna vertiente, necesitamos una perforación, bombas y demás”, añadió. Brizuela explicó que actualmente pasan las noches “en una cabañita que es la única que quedó en pie” y sostuvo: “Nos llevamos a los perros, pero se nos quemaron dos caballos, se calcinaron. Entiendo que hay vecinos que perdieron mucho más, vehículos y ganado”.

