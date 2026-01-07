Argelia, rival de la Scaloneta en el Mundial, se metió en cuartos de final

Una nueva denuncia pone en la mira a Faroni y a autoridades de la AFA
Una nueva denuncia pone en la mira a Faroni y a autoridades de la AFA
La selección de Argelia no para: superó 1-0 a la República Democrática del Congo y se metió en los cuartos de final de la Copa Africana de Naciones.
El primer rival de la Scaloneta en el Mundial 2026 necesitó ayer del alargue para ganar gracias al gol de Abil Boulbina.
La historia tenía destino de penales, hasta que Argelia rompió el marcador en el minuto 119 y sacó boletos a la próxima instancia del certamen continental.
En la próxima ronda el combinado africano, que debutará en el Mundial frente a la Selección argentina a partir del mes de junio próximo, será rival de Nigeria (estará ausente en la cita mundialista, verdugo de Mozambique.
En otro de los partidos de la Copa Africana de Naciones celebrado ayer, el seleccionado de Costa de Marfil, que conforma el Grupo E en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá junto a Alemania, Ecuador y uno de los debutantes, Curazao, goleó por 3-0 a BurkinaFaso y también se clasificó para los cuartos de final de la competencia.
Los goles de los marfileños fueron convertidos por Amad Diallo, Yan Diamonde y Bazoumana Touré.
Este viernes, con la mirada puesta en acceder a los cuartos de final se van a enfrentar Malí-Senegal y Camerún-Marruecos.
Los GuerrerosdelDesierto, regresan a una Copa del Mundo después de 12 años (estuvieron ausentes en Rusia2018 y Qatar 2022), enfrentarán a los argentinos, los actuales campeones del mundo el martes 16 de junio a partir de las 22, en el Arrowhead Stadium de Kansas, en el marco del Grupo J del que también conforman Austria y Jordania.
