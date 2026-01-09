Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo por $4.000.000: los números que salieron hoy en el diario EL DIA

Política y Economía |En Argentina

Expectativa y reclamos por la situación de Nahuel Gallo

Expectativa y reclamos por la situación de Nahuel Gallo

Patricia Bullrich

9 de Enero de 2026 | 01:47
Edición impresa

El Gobierno argentino recibió como una “gran noticia” el anuncio del régimen venezolano sobre el inicio de la liberación de “presos políticos”, aunque remarcó que aguarda por lo que considera el punto central del proceso: la liberación del gendarme Nahuel Agustín Gallo y del abogado Germán Darío Giuliani, ambos detenidos en cárceles venezolanas.

La posición fue expresada públicamente por la senadora Patricia Bullrich, quien se desempeñaba como ministra de Seguridad cuando Gallo fue arrestado en Venezuela. En contraste, fuentes de la Cancillería, que conduce Alejandra Monteoliva, y de la Casa Rosada optaron por no realizar declaraciones oficiales, a la espera de definiciones concretas por parte del gobierno de Delcy Rodríguez.

“Esperemos lo más importante”

“Seguimos de cerca esta información. Que empiecen a liberar presos políticos es una gran noticia. Esperamos lo más importante: que Nahuel Gallo y Germán Giuliani sean liberados. Los queremos de vuelta en casa, con sus familias”, expresó Bullrich a través de su cuenta en la red social X. En el mismo mensaje, la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza sostuvo que el proceso es consecuencia de la intervención de Estados Unidos y de la detención de Nicolás Maduro, y afirmó: “La Argentina los espera”.

El anuncio del gobierno venezolano fue realizado por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien informó la liberación de un “número importante” de presos políticos, incluidos ciudadanos extranjeros, como un “gesto de paz unilateral” en el marco de las negociaciones que Caracas mantiene con Estados Unidos tras la captura de Maduro. No se precisaron cifras ni identidades de las personas alcanzadas por la medida.

De acuerdo con versiones difundidas por la prensa internacional, las primeras liberaciones alcanzaron a ciudadanos venezolanos y españoles, sin que hasta el momento haya confirmaciones sobre la situación de Gallo y Giuliani.

 

LE PUEDE INTERESAR

imagen

“Por la libertad”, el mensaje de Díaz Ayuso

LE PUEDE INTERESAR

imagen

El Colegio de Médicos se opone a la propuesta del gobierno de Javier Milei
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Las atroces condiciones de encierro del gendarme argentino
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El relato de una “traición”: un empresario de La Plata fue despojado de US$ 250 mil

¿Se viene la ciclogénesis a La Plata? La lluvia no llegó, el jueves arrancó fresco y hay amenaza para el finde

Gimnasia sueña con remodelar el Bosque: el Proyecto 65 y la búsqueda de capitales privados

Trabajo exprés: el Pincha volvió y tendrá solo 10 entrenamientos

VIDEO.- Barrios de La Plata, casi aislados: la escasa frecuencia de los micros, un drama

Escándalo por Grok: el desnudador digital que pasó un límite

El barigüí, un visitante de verano que "muerde" con todo en La Plata: ardor, fiebre y otros síntomas

Un joven policía de La Plata está grave: recibió un disparo de su compañero
+ Leidas

El drama de los adultos mayores internados en La Plata: abandonados, sin visitas e incluso, hasta mueren solos

Todo sobre la nueva modalidad de estafa que circula por WhatsApp

Estudiantes tiene que vender pero.. ¿a quiénes? Los que están en la lista de salida

Gimnasia busca más goles: caído lo de Cóccaro va a fondo por otro delantero

Las atroces condiciones de encierro del gendarme argentino

VIDEO. Sosa sigue y el primer refuerzo sería un lateral

Chiqui Tapia saca músculo político y se junta con intendentes del PJ

VIDEO. ¡No hay plata! El 46% no se puede pagar las vacaciones: qué dicen los platenses que se quedan y los que se van
Últimas noticias de Política y Economía

Las atroces condiciones de encierro del gendarme argentino

Ratifican que Argentina podrá investigar delitos en Venezuela

Milei recibió a una referente opositora a Maduro

VIDEO. ¡No hay plata! El 46% no se puede pagar las vacaciones: qué dicen los platenses que se quedan y los que se van
Espectáculos
El conmovedor mensaje de Evangelina Anderson: cobró sentido luego del rescate de Bastian y Martín Demichelis
“El futuro es nuestro”: qué se sabe de la súper producción de Netflix que se rodará en La Plata
“Me liquidó ese audio”: Siciliani no esquivó el bulto y habló del affaire de Castro
“Edipo en Ezeiza”: entre la familia y la patria
Jennifer López: “El amor puede sanar cualquier división”
Información General
Invasión de barigüís: la mosca que muerde avanza en la Región
Hantavirus: ya son dos las muertes en la Provincia en lo que va de 2026
Las principales recomendaciones imagen
Los números de la suerte del viernes 9 de enero de 2026, según el signo del zodíaco
Atención usuarios del Tren Roca: habrá servicio limitado hacia La Plata el próximo finde
Policiales
Nuevo paradigma: otro menor inimputable con una orden judicial de encierro
Una jubilada y su hija, frente al terror dentro de su propia casa
VIDEO. Chocó la novia del tiktoker de Milei: iba ebria
VIDEO. Tomaba café y una placa de vidrio le cayó encima
Siguen los incendios en Chubut y los evacuados
Deportes
Estudiantes tiene que vender pero.. ¿a quiénes? Los que están en la lista de salida
Gimnasia busca más goles: caído lo de Cóccaro va a fondo por otro delantero
Hinestroza fue liberado y en Boca esperan cerrarlo
River sigue en la búsqueda de un delantero
Racing presentó a la joya, Valentín Carboni

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla