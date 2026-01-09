Expectativa y reclamos por la situación de Nahuel Gallo

El Gobierno argentino recibió como una “gran noticia” el anuncio del régimen venezolano sobre el inicio de la liberación de “presos políticos”, aunque remarcó que aguarda por lo que considera el punto central del proceso: la liberación del gendarme Nahuel Agustín Gallo y del abogado Germán Darío Giuliani, ambos detenidos en cárceles venezolanas.

La posición fue expresada públicamente por la senadora Patricia Bullrich, quien se desempeñaba como ministra de Seguridad cuando Gallo fue arrestado en Venezuela. En contraste, fuentes de la Cancillería, que conduce Alejandra Monteoliva, y de la Casa Rosada optaron por no realizar declaraciones oficiales, a la espera de definiciones concretas por parte del gobierno de Delcy Rodríguez.

“Esperemos lo más importante”

“Seguimos de cerca esta información. Que empiecen a liberar presos políticos es una gran noticia. Esperamos lo más importante: que Nahuel Gallo y Germán Giuliani sean liberados. Los queremos de vuelta en casa, con sus familias”, expresó Bullrich a través de su cuenta en la red social X. En el mismo mensaje, la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza sostuvo que el proceso es consecuencia de la intervención de Estados Unidos y de la detención de Nicolás Maduro, y afirmó: “La Argentina los espera”.

El anuncio del gobierno venezolano fue realizado por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien informó la liberación de un “número importante” de presos políticos, incluidos ciudadanos extranjeros, como un “gesto de paz unilateral” en el marco de las negociaciones que Caracas mantiene con Estados Unidos tras la captura de Maduro. No se precisaron cifras ni identidades de las personas alcanzadas por la medida.

De acuerdo con versiones difundidas por la prensa internacional, las primeras liberaciones alcanzaron a ciudadanos venezolanos y españoles, sin que hasta el momento haya confirmaciones sobre la situación de Gallo y Giuliani.