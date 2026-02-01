Veronika: la vaca que sabe darle buen uso al escobillón

La crisis textil se profundiza: producción en mínimos históricos, empleo en caída y récord de importaciones
La crisis textil se profundiza: producción en mínimos históricos, empleo en caída y récord de importaciones
Kicillof, entre los consejos de un histórico y el abrazo de oso que le ofrece La Cámpora
Del agradecimiento al agravio: Milei, la retórica presidencial y el debate por la apertura económica
Los libertarios piensan en 2027 y lanzarán un paquete de proyectos
VIDEO. La Plata tiene hasta 20 incendios por día y entró en alerta regional
Bolsitas de nicotina: sin humo, pero con polémica, desembarcan en la Ciudad
Pymes del Gran La Plata alertan por el freno al financiamiento productivo
La agenda de espectáculos para disfrutar con todo este domingo en La Plata
Rendimiento laboral: el 80% teme por su salud mental y el gran estrés
VIDEO. “Control y violencia”: la familia de Rocío Alvarito rompió el silencio
Cuando la cabeza no para: la ansiedad y el insomnio, entre las consultas más frecuentes de los platenses en ChatGPT
“Esperamos justicia”: el caso Costilla, ante una audiencia clave
El nuevo indicador de la inflación le da más peso a las tarifas y los servicios
“¡Hay un lagarto en el parque!”: la sorpresa de vecinos de la Región al recibir “visitas”
Aunque no detalla obras ni contratos, el Astillero vuelve a concentrar una de las partidas más altas
¿Liberarán a Nahuel Gallo?: entre la expectativa y la cautela
Cerca de La Plata, un desastre: un temporal feroz azotó el partido de Cañuelas
Santilli cruzó a Kicillof: “Quieren que las empresas paguen más y se fundan”
Se patentaron menos autos, pero en las concesionarias son optimistas
El mercado inicia el año con precios estables y la mira en el crédito
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Una vaca llamada Veronika acaba de poner en jaque varios prejuicios muy arraigados. En una apacible granja del sur de Austria, esta bovina de 13 años demostró que puede usar una escoba como herramienta de manera flexible, creativa y sorprendentemente precisa. El hallazgo, publicado en la revista Current Biology, obliga a replantear la idea de que el uso sofisticado de herramientas es patrimonio exclusivo de primates y de algunas aves consideradas muy inteligentes. Veronika no usa la escoba al azar. Alterna sus extremos según la necesidad: emplea las cerdas para rascarse zonas de piel gruesa con movimientos amplios y vigorosos, y el palo para áreas más sensibles, como las ubres o el abdomen, donde aplica una presión suave y controlada. Todo lo hace sujetando la herramienta con la boca, ajustando su orientación y demostrando un dominio que dejó boquiabiertos a los investigadores. Los científicos llegaron a ella tras ver un video casero y confirmaron que llevaba años utilizando ramas para aliviar molestias, eligiendo tamaño y forma según la parte del cuerpo. En apenas dos semanas, registraron decenas de usos claramente intencionales de la escoba, descartando que se tratara de un gesto casual. El estudio pone el foco en una cuestión incómoda: llevamos milenios conviviendo con el ganado, pero solemos subestimar su inteligencia.
Veronika no convierte a todas las vacas en genios, pero sí demuestra que, con libertad y estímulos, su capacidad cognitiva puede sorprender tanto como la de animales considerados mucho más “exóticos”.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí