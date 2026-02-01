Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El Mundo

Veronika: la vaca que sabe darle buen uso al escobillón

Veronika: la vaca que sabe darle buen uso al escobillón
1 de Febrero de 2026 | 02:34
Edición impresa

Una vaca llamada Veronika acaba de poner en jaque varios prejuicios muy arraigados. En una apacible granja del sur de Austria, esta bovina de 13 años demostró que puede usar una escoba como herramienta de manera flexible, creativa y sorprendentemente precisa. El hallazgo, publicado en la revista Current Biology, obliga a replantear la idea de que el uso sofisticado de herramientas es patrimonio exclusivo de primates y de algunas aves consideradas muy inteligentes. Veronika no usa la escoba al azar. Alterna sus extremos según la necesidad: emplea las cerdas para rascarse zonas de piel gruesa con movimientos amplios y vigorosos, y el palo para áreas más sensibles, como las ubres o el abdomen, donde aplica una presión suave y controlada. Todo lo hace sujetando la herramienta con la boca, ajustando su orientación y demostrando un dominio que dejó boquiabiertos a los investigadores. Los científicos llegaron a ella tras ver un video casero y confirmaron que llevaba años utilizando ramas para aliviar molestias, eligiendo tamaño y forma según la parte del cuerpo. En apenas dos semanas, registraron decenas de usos claramente intencionales de la escoba, descartando que se tratara de un gesto casual. El estudio pone el foco en una cuestión incómoda: llevamos milenios conviviendo con el ganado, pero solemos subestimar su inteligencia.

Veronika no convierte a todas las vacas en genios, pero sí demuestra que, con libertad y estímulos, su capacidad cognitiva puede sorprender tanto como la de animales considerados mucho más “exóticos”.

 

