Sin agua ni subte en Kiev: el drama en medio de la invasión rusa

La crisis textil se profundiza: producción en mínimos históricos, empleo en caída y récord de importaciones
La crisis textil se profundiza: producción en mínimos históricos, empleo en caída y récord de importaciones
Kicillof, entre los consejos de un histórico y el abrazo de oso que le ofrece La Cámpora
Del agradecimiento al agravio: Milei, la retórica presidencial y el debate por la apertura económica
Los libertarios piensan en 2027 y lanzarán un paquete de proyectos
VIDEO. La Plata tiene hasta 20 incendios por día y entró en alerta regional
Bolsitas de nicotina: sin humo, pero con polémica, desembarcan en la Ciudad
Pymes del Gran La Plata alertan por el freno al financiamiento productivo
La agenda de espectáculos para disfrutar con todo este domingo en La Plata
Rendimiento laboral: el 80% teme por su salud mental y el gran estrés
VIDEO. “Control y violencia”: la familia de Rocío Alvarito rompió el silencio
Cuando la cabeza no para: la ansiedad y el insomnio, entre las consultas más frecuentes de los platenses en ChatGPT
“Esperamos justicia”: el caso Costilla, ante una audiencia clave
El nuevo indicador de la inflación le da más peso a las tarifas y los servicios
“¡Hay un lagarto en el parque!”: la sorpresa de vecinos de la Región al recibir “visitas”
Aunque no detalla obras ni contratos, el Astillero vuelve a concentrar una de las partidas más altas
¿Liberarán a Nahuel Gallo?: entre la expectativa y la cautela
Cerca de La Plata, un desastre: un temporal feroz azotó el partido de Cañuelas
Santilli cruzó a Kicillof: “Quieren que las empresas paguen más y se fundan”
Se patentaron menos autos, pero en las concesionarias son optimistas
El mercado inicia el año con precios estables y la mira en el crédito
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El sistema energético ucraniano sufrió ayer un apagón que dejó temporalmente a Kiev sin metro y sin suministro de agua, además de provocar cortes de electricidad en distintas regiones del país y en zonas de la vecina Moldavia. La interrupción se produjo en un contexto de fuerte fragilidad del sistema, seriamente dañado por los bombardeos rusos.
Según informó el Ministerio de Energía de Ucrania, los cortes de emergencia fueron aplicados para evitar daños mayores en los equipos eléctricos. Hacia el mediodía, las autoridades anunciaron que se había restablecido el suministro en infraestructuras esenciales de Kiev, su región metropolitana y la región de Dnipropetrovsk, en el centro-este del país.
La electricidad también volvió en ciudades clave como Odesa, Járkov y Zhitómir. Previamente, el operador nacional Ukrenergo había dispuesto cortes en Kiev y en varias regiones del centro, noreste y oeste de Ucrania.
El primer ministro ucraniano, Denys Shmigal, precisó que los reactores de las centrales nucleares del país “se descargaron”, lo que redujo la producción eléctrica. El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) informó además que la antigua central nuclear de Chernóbil sufrió un breve corte de energía.
“No se esperan consecuencias directas para la seguridad nuclear, pero la situación general sigue siendo precaria”, advirtió el organismo.
El apagón afectó también al suministro de agua potable en todos los distritos de Kiev, según informó la empresa municipal Kyivvodokanal. En paralelo, Moldavia registró interrupciones eléctricas durante varias horas debido a un “fallo parcial” del sistema, que fue resuelto a media tarde por las autoridades del país.
LE PUEDE INTERESAR
Ataques israelíes en Gaza causan 32 muertos
LE PUEDE INTERESAR
Un frente muy frío afecta al sureste de EE UU
De acuerdo con el gobierno ucraniano, el corte se debió a un “fallo técnico” en las líneas eléctricas que conectan Ucrania con Moldavia y Rumania. El ministro de Energía moldavo, Dorin Junghietu, confirmó esta explicación.
Aunque Kiev no detalló aún las causas del desperfecto, por el momento no lo vinculó directamente a los bombardeos rusos. El Kremlin había anunciado el viernes una suspensión temporal de ataques a Kiev, aceptada por el presidente ruso Vladimir Putin a pedido de su par estadounidense, Donald Trump.
Como consecuencia de la falta de electricidad, las autoridades ordenaron el cierre total y temporal del metro de Kiev, una medida inédita desde el inicio de la invasión rusa en 2022.
El alcalde Vitali Klitschko informó que las 52 estaciones permanecerían abiertas como refugios hasta la normalización del servicio.
Horas más tarde, el municipio confirmó la reanudación del tráfico en las tres líneas del subterráneo. Los servicios de emergencia evacuaron a 481 pasajeros que habían quedado atrapados en trenes detenidos durante el corte.
En la ciudad de Járkov, el metro también suspendió parcialmente su funcionamiento por “razones técnicas”, aunque luego anunció una reapertura gradual.
Pese a la gravedad de la situación, muchos habitantes expresaron su determinación de resistir. “Intentan intimidarnos, pero no cederemos”, afirmó Irina Viktorivna, una vecina de Kiev, en declaraciones a la AFP. “Es duro para nosotros, pero nos mantendremos fuertes”, agregó.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí