Sin agua ni subte en Kiev: el drama en medio de la invasión rusa

El sistema energético ucraniano sufrió ayer un apagón que dejó temporalmente a Kiev sin metro y sin suministro de agua, además de provocar cortes de electricidad en distintas regiones del país y en zonas de la vecina Moldavia. La interrupción se produjo en un contexto de fuerte fragilidad del sistema, seriamente dañado por los bombardeos rusos.

Según informó el Ministerio de Energía de Ucrania, los cortes de emergencia fueron aplicados para evitar daños mayores en los equipos eléctricos. Hacia el mediodía, las autoridades anunciaron que se había restablecido el suministro en infraestructuras esenciales de Kiev, su región metropolitana y la región de Dnipropetrovsk, en el centro-este del país.

La electricidad también volvió en ciudades clave como Odesa, Járkov y Zhitómir. Previamente, el operador nacional Ukrenergo había dispuesto cortes en Kiev y en varias regiones del centro, noreste y oeste de Ucrania.

Impacto en centrales nucleares

El primer ministro ucraniano, Denys Shmigal, precisó que los reactores de las centrales nucleares del país “se descargaron”, lo que redujo la producción eléctrica. El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) informó además que la antigua central nuclear de Chernóbil sufrió un breve corte de energía.

“No se esperan consecuencias directas para la seguridad nuclear, pero la situación general sigue siendo precaria”, advirtió el organismo.

El apagón afectó también al suministro de agua potable en todos los distritos de Kiev, según informó la empresa municipal Kyivvodokanal. En paralelo, Moldavia registró interrupciones eléctricas durante varias horas debido a un “fallo parcial” del sistema, que fue resuelto a media tarde por las autoridades del país.

Un “fallo técnico” en la red

De acuerdo con el gobierno ucraniano, el corte se debió a un “fallo técnico” en las líneas eléctricas que conectan Ucrania con Moldavia y Rumania. El ministro de Energía moldavo, Dorin Junghietu, confirmó esta explicación.

Aunque Kiev no detalló aún las causas del desperfecto, por el momento no lo vinculó directamente a los bombardeos rusos. El Kremlin había anunciado el viernes una suspensión temporal de ataques a Kiev, aceptada por el presidente ruso Vladimir Putin a pedido de su par estadounidense, Donald Trump.

Como consecuencia de la falta de electricidad, las autoridades ordenaron el cierre total y temporal del metro de Kiev, una medida inédita desde el inicio de la invasión rusa en 2022.

El alcalde Vitali Klitschko informó que las 52 estaciones permanecerían abiertas como refugios hasta la normalización del servicio.

Horas más tarde, el municipio confirmó la reanudación del tráfico en las tres líneas del subterráneo. Los servicios de emergencia evacuaron a 481 pasajeros que habían quedado atrapados en trenes detenidos durante el corte.

En la ciudad de Járkov, el metro también suspendió parcialmente su funcionamiento por “razones técnicas”, aunque luego anunció una reapertura gradual.

Pese a la gravedad de la situación, muchos habitantes expresaron su determinación de resistir. “Intentan intimidarnos, pero no cederemos”, afirmó Irina Viktorivna, una vecina de Kiev, en declaraciones a la AFP. “Es duro para nosotros, pero nos mantendremos fuertes”, agregó.