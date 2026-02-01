Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
El Mundo |Máxima tensión

Ataques israelíes en Gaza causan 32 muertos

Ataques israelíes en Gaza causan 32 muertos
1 de Febrero de 2026 | 02:37
Edición impresa

Al menos 32 personas murieron ayer como consecuencia de ataques aéreos israelíes en distintos puntos de la Franja de Gaza, según informó la Defensa Civil del enclave. El organismo, que opera bajo la autoridad de Hamás, precisó que entre las víctimas fatales hay principalmente mujeres y niños.

Los bombardeos alcanzaron viviendas, tiendas de campaña que alojaban a personas desplazadas y una comisaría de policía. En el barrio de Rimal, en la ciudad de Gaza, una casa quedó completamente destruida. “Tres niñas murieron mientras dormían. Encontramos sus cuerpos en la calle”, relató un familiar de las víctimas.

En Jan Yunis, al sur de la Franja, una tienda de campaña que alojaba a desplazados fue alcanzada por un ataque aéreo, lo que provocó la muerte de siete integrantes de una misma familia, incluido un niño, según la oficina de prensa del gobierno de Hamás. Otro de los bombardeos tuvo como objetivo la zona de Al Mawasi, donde decenas de miles de personas desplazadas sobreviven en campamentos improvisados. En tanto, el ataque a una comisaría de policía dejó al menos siete muertos.

El ejército israelí afirmó que los ataques se realizaron en respuesta a un incidente ocurrido el viernes en Rafah, donde, según su versión, ocho combatientes palestinos salieron de un túnel, lo que constituiría una violación del alto el fuego vigente.

En un comunicado, las Fuerzas de Defensa de Israel aseguraron haber atacado a “cuatro mandos y a otros terroristas de Hamás y la Yihad Islámica” en distintos puntos de la Franja.

Hamás, por su parte, calificó los bombardeos como un “crimen brutal” y volvió a denunciar el incumplimiento de la tregua por parte de Israel.

LE PUEDE INTERESAR

Un frente muy frío afecta al sureste de EE UU

LE PUEDE INTERESAR

Cuando el desierto se puso el abrigo blanco después de 25 años

De acuerdo con el Ministerio de Salud de Gaza, al menos 509 personas han muerto por ataques o disparos israelíes desde el inicio del alto el fuego. Israel, en tanto, informó la muerte de cuatro de sus soldados en el mismo período.

Las restricciones impuestas por Israel al acceso de la prensa internacional impiden verificar de manera independiente el número de víctimas.

Egipto y Catar, países mediadores en el conflicto, condenaron las “violaciones repetidas” del alto el fuego e instaron a todas las partes a actuar con moderación, especialmente ante la anunciada reapertura parcial del paso fronterizo de Rafah.

Expectativa por la reapertura de Rafah

Israel prevé reabrir el paso de Rafah hoy, aunque de manera limitada y solo para el movimiento restringido de personas. Se trata del único punto de entrada y salida de Gaza que no está controlado directamente por Israel.

El alto el fuego entró en enero en su segunda fase, que contempla el desarme de Hamás, la retirada de tropas israelíes de zonas adicionales del enclave y el despliegue de una fuerza internacional de estabilización. Sin embargo, ambas partes se acusan reiteradamente de incumplir los compromisos asumidos.

Casi toda la población de Gaza fue desplazada varias veces desde el inicio de la guerra, y cientos de miles de personas viven actualmente en tiendas de campaña. El conflicto comenzó el 7 de octubre de 2023, cuando un ataque de Hamás en el sur de Israel dejó 1.221 muertos, en su mayoría civiles.

Desde entonces, más de 71.000 palestinos murieron como consecuencia de la ofensiva militar israelí en la Franja de Gaza, de acuerdo con el Ministerio de Salud local, una cifra que la ONU considera fiable.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

La muerte de Rocío Alvarito: un giro judicial sacude la investigación

Estudiantes 2026: ser competitivo con aporte de juveniles

Merlo será titular y Miramón estará en el banco ante Aldosivi

En Fotos | Autos abandonados, "suburbios" y zona "militarizada" en el centro de La Plata en el rodaje de Netflix

VIDEO.- Les hicieron el “cuento del tío” a dos jubilados y los desvalijaron en La Plata

"Tenía que tomarse el micro en La Plata y nunca llegó": desesperada búsqueda de una joven y su bebé

Amenazan con realizar un paro de trenes para la próxima semana
+ Leidas

Merlo será titular y Miramón estará en el banco ante Aldosivi

Kicillof, entre los consejos de un histórico y el abrazo de oso que le ofrece La Cámpora

El Rojo igualó con el Fortín y no despega

La siderúrgica nacional en crisis

La crisis textil se profundiza: producción en mínimos históricos, empleo en caída y récord de importaciones

Estudiantes: la racha negativa que busca cortar en Varela

Los números de la suerte del domingo 1 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco

Bolsitas de nicotina: sin humo, pero con polémica, desembarcan en la Ciudad
Últimas noticias de El Mundo

Las víctimas de Epstein: sin paz ni justicia pese al “show”

¿Liberarán a Nahuel Gallo?: entre la expectativa y la cautela

Sin agua ni subte en Kiev: el drama en medio de la invasión rusa

Un frente muy frío afecta al sureste de EE UU
Deportes
Boca busca resurgir y River, seguir dulce
Merlo será titular y Miramón estará en el banco ante Aldosivi
Estudiantes: la racha negativa que busca cortar en Varela
Cetré, la compra histórica del Paranaense
Maher Carrizo jugará en el Ajax de Países Bajos
Información General
Cerca de La Plata, un desastre: un temporal feroz azotó el partido de Cañuelas
Recambio turístico: se esperan rebajas y nuevos picos de ocupación
Sobrevivió dos días sin pulmones y tuvo que recibir un trasplante doble
Fuerte temporal causó graves destrozos a solo 60 kilómetros de La Plata
Un distrito del interior salió con drones especiales a combatir al barigüí, la "mosca que muerde"
Policiales
VIDEO. “Control y violencia”: la familia de Rocío Alvarito rompió el silencio
“Esperamos justicia”: el caso Costilla, ante una audiencia clave
“Pequeño J”, a un paso de volver a Argentina
VIDEO. Con la promesa de “gestionar descuentos”, asaltaron a dos jubilados
Varios heridos tras un choque en Punta Lara

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla