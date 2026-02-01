Ataques israelíes en Gaza causan 32 muertos

Al menos 32 personas murieron ayer como consecuencia de ataques aéreos israelíes en distintos puntos de la Franja de Gaza, según informó la Defensa Civil del enclave. El organismo, que opera bajo la autoridad de Hamás, precisó que entre las víctimas fatales hay principalmente mujeres y niños.

Los bombardeos alcanzaron viviendas, tiendas de campaña que alojaban a personas desplazadas y una comisaría de policía. En el barrio de Rimal, en la ciudad de Gaza, una casa quedó completamente destruida. “Tres niñas murieron mientras dormían. Encontramos sus cuerpos en la calle”, relató un familiar de las víctimas.

En Jan Yunis, al sur de la Franja, una tienda de campaña que alojaba a desplazados fue alcanzada por un ataque aéreo, lo que provocó la muerte de siete integrantes de una misma familia, incluido un niño, según la oficina de prensa del gobierno de Hamás. Otro de los bombardeos tuvo como objetivo la zona de Al Mawasi, donde decenas de miles de personas desplazadas sobreviven en campamentos improvisados. En tanto, el ataque a una comisaría de policía dejó al menos siete muertos.

El ejército israelí afirmó que los ataques se realizaron en respuesta a un incidente ocurrido el viernes en Rafah, donde, según su versión, ocho combatientes palestinos salieron de un túnel, lo que constituiría una violación del alto el fuego vigente.

En un comunicado, las Fuerzas de Defensa de Israel aseguraron haber atacado a “cuatro mandos y a otros terroristas de Hamás y la Yihad Islámica” en distintos puntos de la Franja.

Hamás, por su parte, calificó los bombardeos como un “crimen brutal” y volvió a denunciar el incumplimiento de la tregua por parte de Israel.

De acuerdo con el Ministerio de Salud de Gaza, al menos 509 personas han muerto por ataques o disparos israelíes desde el inicio del alto el fuego. Israel, en tanto, informó la muerte de cuatro de sus soldados en el mismo período.

Las restricciones impuestas por Israel al acceso de la prensa internacional impiden verificar de manera independiente el número de víctimas.

Egipto y Catar, países mediadores en el conflicto, condenaron las “violaciones repetidas” del alto el fuego e instaron a todas las partes a actuar con moderación, especialmente ante la anunciada reapertura parcial del paso fronterizo de Rafah.

Expectativa por la reapertura de Rafah

Israel prevé reabrir el paso de Rafah hoy, aunque de manera limitada y solo para el movimiento restringido de personas. Se trata del único punto de entrada y salida de Gaza que no está controlado directamente por Israel.

El alto el fuego entró en enero en su segunda fase, que contempla el desarme de Hamás, la retirada de tropas israelíes de zonas adicionales del enclave y el despliegue de una fuerza internacional de estabilización. Sin embargo, ambas partes se acusan reiteradamente de incumplir los compromisos asumidos.

Casi toda la población de Gaza fue desplazada varias veces desde el inicio de la guerra, y cientos de miles de personas viven actualmente en tiendas de campaña. El conflicto comenzó el 7 de octubre de 2023, cuando un ataque de Hamás en el sur de Israel dejó 1.221 muertos, en su mayoría civiles.

Desde entonces, más de 71.000 palestinos murieron como consecuencia de la ofensiva militar israelí en la Franja de Gaza, de acuerdo con el Ministerio de Salud local, una cifra que la ONU considera fiable.