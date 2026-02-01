Cuando el desierto se puso el abrigo blanco después de 25 años

La mañana del pasado 7 de enero encontró a Uchda convertida en una postal inesperada. Por primera vez en casi 25 años, la nieve se hizo presente en esta ciudad del noreste de Marruecos, cubriendo calles, techos y autos con una fina capa blanca que apenas alcanzó los dos centímetros, pero fue suficiente para alterar la rutina.

En una región de clima semiárido, más acostumbrada a mañanas frías y secas que a paisajes invernales, la escena resultó tan insólita como fascinante. Durante algunas horas, la ciudad pareció detenerse. Vecinos abrigados, algunos con gruesos tapados propios de zonas montañosas, caminaron despacio, sacaron fotos y grabaron videos.

Para muchos jóvenes, era la primera vez que veían nieve sin salir de su ciudad. Las redes sociales se llenaron rápidamente de imágenes de Uchda vestida de blanco, celebrando un fenómeno tan raro como breve.

Los meteorólogos explicaron que la nevada fue producto de un profundo sistema de baja presión que empujó aire muy frío hacia el norte de África, con temperaturas cercanas a los cero grados incluso a baja altitud. La ubicación de la ciudad, expuesta a vientos fríos del norte y del este, hizo el resto. En pueblos cercanos, como Tinisan y Touissit, la nieve fue aún más generosa. Aunque el frío fue intenso, predominó la curiosidad y una alegría silenciosa. Algunos vieron en la nevada una buena noticia para el agua y la agricultura. Cuando el blanco comenzó a derretirse, Uchda recuperó sus colores habituales, pero quedó el recuerdo de un día que rompió la rutina y que, quizá, no se repita en muchos años.