Feroz robo a un taxista en Ensenada

Un violento asalto a un taxista terminó con un delincuente detenido en Ensenada, luego de un rápido operativo cerrojo desplegado por personal del Comando de Patrullas. El hecho ocurrió en la noche del jueves en la zona de 125 entre 42 y 42 bis, cuando la víctima fue atacada con un arma blanca dentro de su propio vehículo.

Según informaron fuentes policiales, el damnificado, un hombre de 53 años que trabaja como chofer de un Radio Taxi de Berisso, trasladaba a un pasajero a bordo de un Chevrolet Aveo cuando, al llegar al destino, el sujeto lo sorprendió apoyándole un cuchillo en el cuello. Bajo amenazas, el agresor le sustrajo la billetera con documentación personal y dinero en efectivo, para luego escapar a pie.

Tras el asalto, el taxista logró alertar a un móvil policial que recorría la zona y aportó las características físicas y de vestimenta del atacante. A partir de esa información, se montó un operativo en el barrio, que permitió localizar al sospechoso a pocas cuadras del lugar del hecho, en la intersección de 126 entre 41 y 42.

Al momento de la identificación, y en presencia de un testigo, los efectivos realizaron un cacheo preventivo y hallaron entre las prendas del sujeto la billetera robada, con el DNI y la licencia de conducir de la víctima, además de una suma de dinero y un cuchillo de cocina, con mango negro y hoja metálica de unos 20 centímetros.

El acusado fue identificado como un hombre de 34 años, quien se encontraba en situación de calle. Inmediatamente fue aprehendido y trasladado a la Comisaría Tercera de Ensenada, donde quedó a disposición de la Justicia. La causa está en manos de la UFI N°11.