Rescatan a cuatro nenes explotados para mendigar

Un grave caso de explotación infantil quedó al descubierto en la ciudad de La Plata tras un operativo que permitió rescatar a cuatro niños -entre ellos un bebé de apenas cuatro meses- que eran utilizados para pedir dinero en la vía pública, en la transitada intersección de las avenidas 7 y 32. Por el hecho, dos hombres y una mujer fueron detenidos y quedaron a disposición de la Justicia.
La investigación determinó que los menores, de entre pocos meses y 8 años, eran obligados a mendigar durante extensas jornadas, desde la tarde hasta entrada la noche, sin resguardo ante el calor, la lluvia o el intenso tránsito de la zona. La situación representaba un riesgo permanente para su integridad física, especialmente por el flujo vehicular que conecta el centro con la zona norte y la Autopista Buenos Aires–La Plata.
Los menores fueron puestos inmediatamente a resguardo y recibieron asistencia por parte de los organismos de Niñez y Adolescencia. Si bien no presentaban cuadros de gravedad, se constató una exposición prolongada al sol. La causa fue caratulada como explotación infantil con fines de lucro.
