“Quise terminar la relación”: declaró el acusado por la muerte de Rocío
Con concesiones a gremios y provincias, el oficialismo busca aprobar la reforma laboral
Uniformes escolares: la vuelta al aula puede salir hasta $120 mil
Un cinematográfico operativo policial terminó a los tiros en la Megatoma
El dólar tocó mínimos en casi tres meses y el Central sumó reservas
Crece la tensión por datos de empleo, la inflación y el impacto de la IA
VIDEO.- Fuertes mensajes políticos detrás del anuncio de obras para La Plata
Paritarias sin confirmar e interrogantes por la suba salarial en la Provincia
Pareja mete mano en el armado territorial de La Libertad Avanza
En escuelas y facultades hay paro docente contra la reforma laboral
El Club Progresista de La Loma se suma a los festejos por el carnaval
Actividades: feria, yoga, carnaval, acrobacia en tela, talleres y cursos para jubilados
Perpetua para el clan Sena por el femicidio de Cecilia Strzyzowski
Celular en el quirófano: condenan a un anestesista por la muerte de un niño
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Alejandro Sabella tendrá su merecida estatua en el Paseo de los Profesores, luego de que los hinchas lo voten masivamente en la encuesta que realizó el club. De esta forma, fue elegido el ganador y tendrá su reconocimiento, luego de haber quedado con un lugar imborrable en la historia del club.
Pachorra obtuvo el primer lugar con el 67,80% de los votos, mientras que lo siguieron Mariano Mangano (13,80%), Juan Ramón Verón (12,60%) y Manuel Pelegrina (1,90%).
Más allá de la importancia de todos los protagonistas, Sabella lideró ampliamente la encuesta ya que fue el último entrenador que logró la Copa Libertadores con el club en el año 2009, además de conquistar el Apertura del año 2010. También fue el entrenador de aquella final del Mundial de Clubes 2009 ante Barcelona, donde Estudiantes estuvo a minutos de ser campeón del mundo, pero terminó perdiendo 2-1 con el equipo de Lionel Messi y grandes figuras.
Estudiantes fue el único club en el que Sabella dirigió, más allá de haberse puesto el buzo de la Selección Argentina y de haber llegado a la final en el Mundial 2014. En su estadía en el León, dirigió 97 partidos, donde obtuvo 58 victorias, 21 empates y 18 derrotas.
Por su parte, Sabella también tuvo un recordado paso como jugador del Pincha, donde logró dos títulos: el Metropolitano 1982 y el Nacional 1983. Tuvo dos estadías: una fue entre 1982 y 1985, mientras que el segundo ciclo fue entre 1986 y 1987. Además de las dos conquistas, disputó 163 partidos y marcó 10 goles. Sin dudas, Sabella logró una identificación con Estudiantes, que trascenderá generaciones.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí