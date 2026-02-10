Alejandro Sabella tendrá su merecida estatua en el Paseo de los Profesores, luego de que los hinchas lo voten masivamente en la encuesta que realizó el club. De esta forma, fue elegido el ganador y tendrá su reconocimiento, luego de haber quedado con un lugar imborrable en la historia del club.

Pachorra obtuvo el primer lugar con el 67,80% de los votos, mientras que lo siguieron Mariano Mangano (13,80%), Juan Ramón Verón (12,60%) y Manuel Pelegrina (1,90%).

Más allá de la importancia de todos los protagonistas, Sabella lideró ampliamente la encuesta ya que fue el último entrenador que logró la Copa Libertadores con el club en el año 2009, además de conquistar el Apertura del año 2010. También fue el entrenador de aquella final del Mundial de Clubes 2009 ante Barcelona, donde Estudiantes estuvo a minutos de ser campeón del mundo, pero terminó perdiendo 2-1 con el equipo de Lionel Messi y grandes figuras.

Estudiantes fue el único club en el que Sabella dirigió, más allá de haberse puesto el buzo de la Selección Argentina y de haber llegado a la final en el Mundial 2014. En su estadía en el León, dirigió 97 partidos, donde obtuvo 58 victorias, 21 empates y 18 derrotas.

Por su parte, Sabella también tuvo un recordado paso como jugador del Pincha, donde logró dos títulos: el Metropolitano 1982 y el Nacional 1983. Tuvo dos estadías: una fue entre 1982 y 1985, mientras que el segundo ciclo fue entre 1986 y 1987. Además de las dos conquistas, disputó 163 partidos y marcó 10 goles. Sin dudas, Sabella logró una identificación con Estudiantes, que trascenderá generaciones.