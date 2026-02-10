El delito no se toma vacaciones en la Región

Viajar a Buenos Aires, cada vez más caro: fuerte aumento de los micros
Delincuentes ingresaron en una casa de Punta Lara mientras sus propietarios se encontraban de vacaciones en la Costa y revolvieron varias habitaciones. El hecho fue descubierto por una persona encargada de la limpieza, quien advirtió el desorden y dio aviso a los dueños. Pasó en 9 entre 112 y 114.
Al revisar las cámaras de seguridad, se constató que tres hombres ingresaron al lugar durante la madrugada, permanecieron unos 20 minutos y escaparon tras forzar una ventana de la cocina. Entre los elementos sustraídos figuran un robot aspirador, prendas y objetos de valor.
Las imágenes ya fueron aportadas a la investigación, que quedó en manos de la Justicia.
