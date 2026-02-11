Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes |EL MUÑECO ESTÁ CONFIADO EN REVERTIR EL MAL MOMENTO

Gallardo tiene respaldo: ¿pero con poco crédito?

Si bien Di Carlo no piensa en echarlo, el técnico sabe que los resultados serán claves. Para colmo, se le vienen partidos complicados

Gallardo tiene respaldo: ¿pero con poco crédito?

Gallardo sabe que deberá cambiar. y se le vienen duros duelos / Web

11 de Febrero de 2026 | 03:16
Edición impresa

Marcelo Gallardo nunca pensó que después de haberlo ganado casi todo, pasaría por una etapa llena de dudas en River. Y luego de un penoso 2025, el comienzo de este año parecía cambiar de suerte. Sin embargo, la goleada histórica que sufrió ante Tigre en el Monumental, volvió a descompaginar todo. Y nuevamente, las críticas reaparecieron hacia el Muñeco.

En las últimas horas, el entrenador se juntó con el presidente del club, Stéfano Di Carlo, quien volvió a darle todo su respaldo en este momento de zozobra. Además, Gallardo tuvo un cara a cara con los jugadores, donde les dejó en claro que no puede volver a suceder un papelón así y que tienen que quedarse con lo hecho en los primeros tres partidos del campeonato.

De ninguna manera, Di Carlo no piensa de ninguna manera echar a Gallardo, ya que sabe todo el costo que eso puede tener por tratarse del DT más ganador del club. Sin embargo, sabe que los resultados demandarán el futuro del ciclo, que por primera vez, tiene poco crédito.

Si las cosas no resultan, trascendió que el propio Gallardo tendría en mente dar un paso al costado, para no dejar expuesto al flamante presidente y también, para dejar en claro que el presente del club es más importante.

Sin embargo, el Muñeco confía que puede revertir la situación, ya que notó un cambio positivo a comparación del año pasado. Prefiere apostar al renacimiento futbolístico que mostró River ante Barracas o Gimnasia, que a los graves desajustes que tuvo ante Tigre.

Sin embargo y con el ánimo por el piso, los próximos partidos serán complejos. El primer escollo será Argentinos y en un reducto como es el estadio de La Paternal, que siempre le cuesta.

Para colmo, el Bicho tampoco llega bien, por lo que el partido tomará otro condimento en la que ambos están necesitados de puntos. Después de Argentinos, River tendrá otro duelo de visitante, ya que jugará en el José Amalfitani ante Vélez, que llega dulce y que lidera la Zona A.

En un año donde el Millonario no jugará Libertadores por primera vez en 12 años y en el que la Sudamericana será la obsesión, Gallardo confía en poder pasar una tormenta que tiene intensidad y que le está complicando, de manera impensada, su estadía en el club.

PIENSA EN CAMBIOS

Para el choque de mañana, el Muñeco piensa en el reemplazante del suspendido, Fausto Vera. Y el que pica en punta es Giuliano Galoppo, quien fue uno de entró bien en la goleada ante Tigre. Después, Franco Armani sigue sin tener el alta, por lo que se perfila Santiago Beltrán para seguir en el arco.

En lo que respecta a la delantera, Maxi Salas y Facundo Colidio tienen todos los números para salir del equipo, por lo que los juveniles, Ian Subiabre y Agustín Ruberto, tienen chances de estar desde entrada.

