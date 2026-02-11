Palermo blanqueó su relación con Riquelme

“Quise terminar la relación”: declaró el acusado por la muerte de Rocío
Martín Palermo, histórico delantero de Boca, habló acerca del distanciamiento que tuvo con Juan Román Riquelme, quien supo ser uno de sus mejores socios dentro de la cancha.
“No sé qué episodio pudo haber cambiado la relación, pero sí después del 2008 cambió el vínculo. Antes éramos muy cercanos”, comentó Palermo durante una entrevista con el periodista Juan Pablo Varsky.
Además, recordó: “En la Copa Libertadores 2007, cuando él vuelve, estábamos el Negro Ibarra, él y yo de la camada anterior, y estábamos todo el tiempo juntos. Hasta ahí hubo un vínculo muy cercano. Él vivió un año en una casa que yo tenía en Villarreal”.
En este sentido, marcó al 2008 como el año en el que pudo haber cambiado todo entre ambos ídolos Xeneizes: “Después de ese año no sé lo que pasó. No hubo discusiones ni peleas. El no saludo después del gol con Arsenal no fue el detonante, porque eso fue 2010 y ya venía de antes. Yo en el 2008 me lesiono y no estaba muy en el día a día del plantel”.
Pese a que no hubo cruces ni peleas en el medio, Palermo explicó: “Nos respetábamos, pero ninguno buscaba ver qué había pasado. Y eso afectaba al grupo y a la convivencia”.
De todas maneras, el Titán” destacó: “Dentro de la cancha íbamos a muerte los dos y priorizábamos a Boca. Nos necesitábamos mutuamente y priorizábamos el respeto a la camiseta de Boca, al hincha y a los compañeros”.
“No hubo ningún encuentro porque no había cosas para aclarar. Ahora nos vemos y nos saludamos, pero no es como antes, que íbamos a comer un asado o salíamos del entrenamiento e íbamos a comer un sándwich de carne”, cerró.
La dupla Palermo-Riquelme fue una de las más exitosas en la historia de Boca, ya que durante los distintos periodos que compartieron en el club ganaron los Apertura 1998, 2000 y 2008, y el Clausura 1999 en el plano local, mientras que a nivel internacional conquistaron la Libertadores 2000 y 2007, la Intercontinental 2000 y la Recopa Sudamericana 2008.
