Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Opinión |Editorial

Sensatez y respeto, dos premisas que reclama el clásico de la Ciudad

Sensatez y respeto, dos premisas que reclama el clásico de la Ciudad
13 de Febrero de 2026 | 01:13
Edición impresa

Una crónica de este diario consideró que el clásico que disputarán el domingo Gimnasia y Estudiantes no cuenta, en cuanto a sus antecedentes y eventuales consecuencias deportivas, con la enorme expectativa previa que suscitó el anterior, llamado en su momento “el clásico del siglo”, ya que correspondió a una semifinal del torneo Clausura.

Y si bien toda disputa entre los tradicionales rivales platenses originó desde siempre una gran expectativa, el próximo se presenta con una previa apaciguada y es de esperar que esa realidad –más allá del lógico fervor que anidará en el Estadio de 60 y 118- prevalezca y se traduzca en un desarrollo normal.

Tales circunstancias, mencionadas en el artículo confluyeron para que hasta la hora del pitazo inicial hayan primado la calma, la cautela y la normalidad.

Así, es correcto concluir que no asoma un partido que pueda cambiar el rumbo de ninguno de los dos clubes. Si bien Gimnasia tiene más necesidades porque perdió los últimos dos y es local, ello quedará cumplido si en los 90 minutos del domingo consigue los tres puntos. Se ha dicho también con razón que una derrota castigaría, acaso, más a la imagen del entrenador que otra cosa. El camino deportivo-institucional ya se construyó y a juzgar por lo visto en las primeras cuatro fechas, el elenco albiazul está mejor que en otros años.

Lo mismo podría suceder con Estudiantes. Salvo una catastrófica actuación, ni una derrota le hará bajar el nivel de popularidad y aceptación a su técnico, que ya logró pasar la prueba del amor incondicional con el clásico que ganó su equipo como visitante (primera vez en el Bosque) y el título logrado cinco días después en Santiago del Estero. Las declaraciones de los dos técnicos conocidas en las últimas horas fueron elogiosas con el rival, respetuosas y racionales.

Sin embargo, nadie ignora que el fútbol tiene a veces más corazón que cerebro, más pasión que conceptos racionales. Y que por cualquier chispa, la violencia estalla en los estadios y también suele propagarse en las afueras. Allí rige la pasión mal entendida, que induce a no pocas personas a exhibir comportamientos antisociales, impropios de una convivencia civilizada.

LE PUEDE INTERESAR

Con inflación para arriba, el “súper peso” no se rinde

LE PUEDE INTERESAR

Cómo Trump estrecha lazos con América Latina

Describir la magnitud de los operativos policiales equivale, en algunas instancias, a presentar una suerte de parte de guerra. Se habla en ocasiones de más de mil policías y de la presencia de otros organismos de seguridad deportiva, en acciones que se extienden a otras áreas pues llegan a preverse controles en la zona céntrica, el Bosque, accesos a la Ciudad, puntos de concentración de ambas parcialidades, sedes sociales y en oportunidades con policías instalados desde la noche anterior. Desde luego, se bordea el absurdo por culpa de muy pocos inadaptados.

Se trata, tan solo, de que imperen la sensatez y el respeto. El eventual resultado de un partido de fútbol no justifica ninguna desmesura, ninguna agresión, ningún desorden colectivo. Las dos tradicionales entidades platenses deben dejar en pie una conducta leal con el adversario, un ejemplo a seguir, una demostración de que el fútbol puede ser modelo para la vida social. No un escenario para la violencia.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El Gobierno consiguió la media sanción de la Reforma Laboral: cómo votaron los senadores

Maltratos y ¿abuso sexual?, el dramático giro por la muerte de la bebé de un año en Ensenada

Caído lo de Boca, Cetré volvió a Estudiantes y quiere jugar el clásico ante Gimnasia

Enzo Martínez y la fórmula de Gimnasia para ganar el clásico: “Hay que entregar todo”

Confirmado: a partir de marzo, Patentes comenzará a pagarse todos los meses

Paritarias bonaerenses: la Provincia tantea un acuerdo previo con los gremios

Cuáles serán las empresas detrás del mantenimiento de luminarias

VIDEO. El estadio innovador para el fútbol femenino que construirá Brandsen
+ Leidas

Paranaense reactivó la negociación por Edwuin Cetré y le hizo otra oferta a Estudiantes

El equipo para toda la vida: las giras de los 17, volvieron 50 años después

Peligra el inicio de clases tras el rechazo de docentes a la nueva oferta de Provincia, al igual que estatales

La Patente se pagará mensual desde marzo: una por una, todas las fechas de vencimiento del impuesto

Edad de imputabilidad: la reacción del padre de Kim Gómez en Diputados

Domínguez busca el equipo antes de la expedición al Bosque

Zaniratto mantiene una duda para el gran partido

La baja a 14 años de la edad de imputabilidad tiene media sanción en Diputados
Últimas noticias de Opinión

Con inflación para arriba, el “súper peso” no se rinde

Cómo Trump estrecha lazos con América Latina

Por un desarrollo pacífico de los festejos de Carnaval

Del abandono al castigo: por qué la baja de la imputabilidad no sirve
Deportes
VIDEO. Fernández y Núñez palpitaron el clásico del domingo en el Zerillo
Con obligaciones diferentes: el Lobo tiene prohibido volver a perder
Paranaense reactivó la negociación por Edwuin Cetré y le hizo otra oferta a Estudiantes
Zaniratto mantiene una duda para el gran partido
En caída libre: River, otra vez fue una sombra
Información General
Siembra de pejerrey: La Plata impulsa su vuelta a las lagunas
El Conicet crea un material innovador para remover el arsénico del agua
Un fuerte sismo en Chile hizo temblar a Mendoza imagen
Los números de la suerte del viernes 13 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco
Argentina fue sede del AVA Summit, el encuentro internacional que impulsa cambios en defensa de los animales
Policiales
Día D para “La Toretto”, que afronta una audiencia clave antes del debate oral
Una empresaria quedará procesada por un incendio
Detenido por regalarle caramelos a chicos en La Plata: investigan sus intenciones y si hubo más casos
La arrastraron de los pelos en medio de un feroz robo
Quedó libre el hijo del jefe de la barra de Gimnasia
Espectáculos
VIDEO. “En el barro”: las capas de la cárcel cuentan los secretos de La Quebrada
¿Quién hace las lanzas y espadas de un mundo fantástico?: detrás de la armería de “El caballero de los Siete Reinos”
Furor por Bad Bunny, el artista del momento que llega a Argentina
Tini y Emilia, enfrentadas “Me crucé con tantas víboras”
“Era déspota y pagaba poco”: Fernanda Iglesias mandó al frente a Nancy Pazos

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla