Pettinato, a juicio por la muerte de su neurólogo

A casi tres años del incendio que terminó con la vida del neurólogo Melchor Rodrigo, comenzará el juicio oral contra Felipe Pettinato, acusado de haber provocado el siniestro ocurrido el 16 de mayo de 2022 en un departamento del barrio porteño de Palermo. El proceso estará a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°14 y se desarrollará a lo largo de seis audiencias previstas entre fines de febrero y marzo.

El acusado llega a esta instancia imputado por estrago doloso seguido de muerte, un delito que contempla penas de entre 8 y 20 años de prisión. Según la investigación, el fuego se habría iniciado con un encendedor y un aerosol dentro del departamento donde ambos se encontraban. La fiscalía sostiene que el riesgo era evidente y que la víctima no tuvo posibilidad de escapar debido a su estado de vulnerabilidad.

De acuerdo a las pericias, Rodrigo había consumido medicación que pudo generar una fuerte depresión del sistema nervioso central. La combinación de esos fármacos con la inhalación de humo y la exposición a las llamas habría provocado su pérdida de conciencia. Su cuerpo fue hallado por los bomberos con graves quemaduras, a pocos metros de la salida del inmueble.

Los investigadores remarcaron además que el acusado resultó ileso y que no existen pruebas de que haya intentado rescatar a la víctima al inicio del incendio.