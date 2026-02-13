Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales |Continuará en prisión

La Justicia rechazó la domiciliaria de Lotocki

La Justicia rechazó la domiciliaria de Lotocki
13 de Febrero de 2026 | 01:56
Edición impresa

El excirujano Aníbal Lotocki continuará detenido en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza luego de que la Justicia rechazara su pedido de prisión domiciliaria. La solicitud había sido presentada con el argumento de que debía cuidar a su hija menor, pero el tribunal consideró que la situación cambió y dejó sin efecto el planteo.

Según la resolución, la niña retomó la convivencia con su madre, Vanesa Sassaro, por lo que el expediente civil vinculado a la tutela fue archivado. En ese contexto, el juzgado declaró “abstracta” la solicitud de arresto domiciliario. La decisión fue confirmada por el abogado Fernando Burlando, representante de Matías Luna, hermano de la modelo y conductora Silvina Luna, una de las víctimas más emblemáticas de las causas judiciales que involucran al médico.

Lotocki permanece con prisión preventiva desde octubre de 2023, imputado por homicidio simple en la investigación por la muerte de Rodolfo Christian Zárate, quien falleció tras una cirugía estética realizada en 2021. Además, arrastra una condena confirmada por estafa y lesiones graves contra pacientes, entre ellas Silvina Luna, cuyo caso generó una fuerte conmoción pública. Con este nuevo fallo judicial, el excirujano seguirá alojado en el penal de Ezeiza mientras avanzan las distintas causas que lo tienen como acusado y se define su futuro procesal en expedientes que siguen bajo investigación.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El Gobierno consiguió la media sanción de la Reforma Laboral: cómo votaron los senadores

Maltratos y ¿abuso sexual?, el dramático giro por la muerte de la bebé de un año en Ensenada

Caído lo de Boca, Cetré volvió a Estudiantes y quiere jugar el clásico ante Gimnasia

Enzo Martínez y la fórmula de Gimnasia para ganar el clásico: “Hay que entregar todo”

Confirmado: a partir de marzo, Patentes comenzará a pagarse todos los meses

Paritarias bonaerenses: la Provincia tantea un acuerdo previo con los gremios

Cuáles serán las empresas detrás del mantenimiento de luminarias

VIDEO. El estadio innovador para el fútbol femenino que construirá Brandsen
+ Leidas

Athletico Paranaense reactivó la negociación por Edwuin Cetré

El equipo para toda la vida: las giras de los 17, volvieron 50 años después

La Provincia ofreció un aumento del 3% y los estatales lo rechazaron

Los Hornos celebra 143 años: del ladrillo a la ciudad que crece sin parar

VIDEO.- Baja a 14 años la edad de imputabilidad: media sanción en Diputados

El corte nuestro de cada día: ya se suman más de 1.100 apagones desde el 1 de diciembre

Edad de imputabilidad: la reacción del padre de Kim Gómez en Diputados

En caída libre: River, otra vez fue una sombra
Últimas noticias de Policiales

Día D para “La Toretto”: una audiencia clave antes del debate oral

Una empresaria quedará procesada por un incendio

Quiso regalarle caramelos a dos chicos: está detenido

La arrastraron de los pelos en medio de un feroz robo
Deportes
VIDEO. Fernández y Núñez palpitaron el clásico del domingo en el Zerillo
Con obligaciones diferentes: el Lobo tiene prohibido volver a perder
Athletico Paranaense reactivó la negociación por Edwuin Cetré
Zaniratto mantiene una duda para el gran partido
En caída libre: River, otra vez fue una sombra
La Ciudad
El corte nuestro de cada día: ya se suman más de 1.100 apagones desde el 1 de diciembre
Los Hornos celebra 143 años: del ladrillo a la ciudad que crece sin parar
El equipo para toda la vida: las giras de los 17, volvieron 50 años después
Los comercios esperan por el flechazo de Cupido
La Plata vive el carnaval con desfile de comparsas, música y murgas
Espectáculos
VIDEO. “En el barro”: las capas de la cárcel cuentan los secretos de La Quebrada
¿Quién hace las lanzas y espadas de un mundo fantástico?: detrás de la armería de “El caballero de los Siete Reinos”
Furor por Bad Bunny: el artista del momento llega al país
Tini y Emilia, enfrentadas “Me crucé con tantas víboras”
“Era déspota y pagaba poco”: Fernanda Iglesias mandó al frente a Nancy Pazos
Información General
Siembra de pejerrey: La Plata impulsa su vuelta a las lagunas
El Conicet crea un material innovador para remover el arsénico del agua
Un fuerte sismo en Chile hizo temblar a Mendoza imagen
Los números de la suerte del viernes 13 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco
Argentina fue sede del AVA Summit, el encuentro internacional que impulsa cambios en defensa de los animales

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla