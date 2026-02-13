La Justicia rechazó la domiciliaria de Lotocki

El excirujano Aníbal Lotocki continuará detenido en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza luego de que la Justicia rechazara su pedido de prisión domiciliaria. La solicitud había sido presentada con el argumento de que debía cuidar a su hija menor, pero el tribunal consideró que la situación cambió y dejó sin efecto el planteo.

Según la resolución, la niña retomó la convivencia con su madre, Vanesa Sassaro, por lo que el expediente civil vinculado a la tutela fue archivado. En ese contexto, el juzgado declaró “abstracta” la solicitud de arresto domiciliario. La decisión fue confirmada por el abogado Fernando Burlando, representante de Matías Luna, hermano de la modelo y conductora Silvina Luna, una de las víctimas más emblemáticas de las causas judiciales que involucran al médico.

Lotocki permanece con prisión preventiva desde octubre de 2023, imputado por homicidio simple en la investigación por la muerte de Rodolfo Christian Zárate, quien falleció tras una cirugía estética realizada en 2021. Además, arrastra una condena confirmada por estafa y lesiones graves contra pacientes, entre ellas Silvina Luna, cuyo caso generó una fuerte conmoción pública. Con este nuevo fallo judicial, el excirujano seguirá alojado en el penal de Ezeiza mientras avanzan las distintas causas que lo tienen como acusado y se define su futuro procesal en expedientes que siguen bajo investigación.