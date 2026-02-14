El Calafate, la primera gran cita del año para el Turismo Carretera

Docentes van al paro y complican el inicio de clases en la Provincia
El Turismo Carretera, la categoría más popular del automovilismo argentino, volverá a encender sus motores este fin de semana en el marco de la primera fecha de la temporada 2026, a disputarse en el Autódromo “Enrique Quique Freile” de El Calafate.
El cronograma de actividades comenzará hoy, con el siguiente detalle: A las 9: 1° Entrenamiento TC; 11.05: 2° Entrenamiento TC; 13.15: 3° Entrenamiento TC; 15.05: Clasificación TC Pista; 15.55: Clasificación TC.
Y mañana, la actividad se podrá en marcha de esta manera: A las 10.10: Series TC Pista; 11.00: Series TC; 12.40: Final TC Pista; 13.55: Final TC.
Para esta tempotrada, varios de los pilotos que conforman la categoría anunciaron meses atrás cuáles son los cambios que hicieron.
Marcelo Agrelo, el ganador de la etapa regular 2025, dejó el Maquin Parts y correrá en 2026 junto al equipo Trotta Racing con un Torino de nueva generación. Por su parte, José Manuel Urcera abandonó el JPG Racing y volverá al Maquin Parts, estructura con la que se consagró campeón en 2022.
Hernán Palazzo, campeón del TC Pista en 2024, transitó su primera temporada en la especialidad manejando un Toyota Camry del Coiro Dole Racing y pasó al Pradecon. Juan Bautista De Benedictis hará lo propio, pasando desde el Maquin Parts al RUS Med Team y Jeremías Olmedo, también piloto de Ford, dejó el equipo de Moriatis para pasar al Canning Motor Sport. Los debutantes son Marco Dianda, el platense Nicolás Moscardini, Joaquín Ochoa, Jorge Barrio, Thomas Ricciardi, Juan Manuel Tomasello, Marcos Castro, Rodrigo Lugón, Gaspar Chansard, Lucas Carabajal y Tomás Abdala.
