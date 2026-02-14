Unión y San Lorenzo no se sacaron ventajas

En un partido entretenido y con muchas llegadas en un arco y el otro, Unión y San Lorenzo igualaron 0-0 en Santa Fe. Los dos equipos fallaron demasiado en los metros finales y por eso no se abrió el marcador en el 15 de abril.

El Tantengue asumió el compromiso por ser local pero no tuvo puntería en el arco de enfrnete. El Ciclón tuvo sus chances también. El empate le sirvió un poco más a la visita.

Unión (0): Matías Mansilla; Mateo Del Blanco, Juan Ludueña, Maizon Rodriguez, Lautaro Vargas; Franco Fragapane, Rafael Profini, Mauro Pittón, Julián Palacios; Marcelo Estigarribia, Cristian Tarragona. DT: Leo Madelón.

San Lorenzo (0): Orlando Gill; Mathías De Ritis, Gastón Hernández, Franco Lorenzon, Ezequiel Herrera; Gonzalo Abrego, Ignacio Perruzzi, Nicolas Tripichio; Gregorio Rodríguez, Alexis Cuello, Ezequiel Cerutti. DT: Damián Ayude.