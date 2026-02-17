Señal militar de Irán antes del diálogo con EE UU

Irán inició ayer maniobras militares en el estratégico estrecho de Ormuz, un día antes de que representantes de EE UU e Irán se reúnan en Ginebra para una nueva ronda de negociaciones sobre el controvertido programa nuclear iraní.

El ejercicio, denominado “Control Inteligente del Estrecho de Ormuz”, fue puesto en marcha por los Guardianes de la Revolución y se propone evaluar la preparación operativa de las unidades navales y ensayar planes de respuesta ante posibles amenazas militares y de seguridad en esta vía marítima vital.

El estrecho es crucial para el comercio energético mundial, ya que por allí circula cerca del 20 % del petróleo global, y Teherán ha advertido previamente que podría cerrarlo si se ve presionado militarmente.

En tanto, el ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abás Araqchi, ya se reunió en Ginebra con el director del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, para preparar las conversaciones, que buscarán acercar posturas entre ambas potencias.