VIDEO.- Gritos y desesperación tras el vuelco de la influencer de La Plata con un UTV en Villa Gesell
VIDEO.- Gritos y desesperación tras el vuelco de la influencer de La Plata con un UTV en Villa Gesell
Cierre y despidos en Fate: el comunicado en la entrada de la planta y trabajadores en los techos
La CGT confirmó el paro de 24 horas cuando se trate la reforma laboral: "Será contundente"
Caso Kim Gómez: "Queremos una condena ejemplar y que mi hija marque un antes y un después"
Viajar en micro de La Plata a CABA ya cuesta más caro: los nuevos valores, con y sin SUBE registrada
¿Casita VIP?: la fortuna que pagó Wanda Nara para estar al lado de Bad Bunny
Suculento atraco a una pareja que iba a pie hacia su casa tras salir de un cajero
Se conoce la sentencia en Kosovo por el asesinato de Clara Urdangaray
El Tren Roca volvió a La Plata tras las obras durante el finde y los feriados de Carnaval
La Plata en alerta por el aumento de casos de mordeduras de perros a chicos
Guillermina Valdés contó todo sobre los rumores de romance con Mauricio Macri
Fuerte decisión de Flor Vigna en medio de la internación de Luciano Castro
Volvió “Bad Bunny” y el carnicero de La Plata saltó a escena con su historia
Miércoles pesado y con mucha humedad en La Plata: cómo sigue el tiempo para la semana
Samid reclamó un avión sanitario, se enojó y al final lo trasladaron
Actividades: taller de ajedrez, clases de free dance infantil, patín y acrobacia en tela
Analizan transferencias desde la AFA a una sociedad sin actividad
Qué se sabe de la joven que buscaba convertirse en buzo, se metió en el mar y no salió
Arde América: llega Beto Casella y se saca chispas con Yanina Latorre
Fernando Burlando acusó a Matías Morla y a las hermanas de Maradona: "Hubo personajes muy oscuros que querían que Diego no viva"
Márgenes cada vez más chicos: acelera el costo de la construcción
Emprendedora de La Plata lucha por su vida tras accidente con UTV: "Recen por mí"
Nuevo pasaporte 2026: requisitos, cómo sacarlo y quiénes deben hacer la actualización
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
La noticia del gravísimo accidente que sufrió la emprendedora e influencer de La Plata Florencia Rastelli Mella al volcar con un UTV en las playas de Villa Gesell causó una enorme conmoción en distintos ámbitos de nuestra ciudad. La mujer de 33 años se encuentra peleando por su vida en un hospital de alta complejidad en Mar del Plata luego de salir despedida del vehículo en el que se trasladaba junto a un acompañante.
Ahora se conoció un video en el que se observan los instantes posteriores al accidente. Testigos aseguran que se vivieron momentos de extrema tensión, entre gritos y desesperados pedidos de auxilio. En el lugar, muy concurrido debido a los feriados del Carnaval, los presentes intentaron darle las primeras atenciones hasta la llegada de una unidad sanitaria.
Tal como informó EL DIA, Rastelli Mella se encontraba de viaje por la Costa Atlántica por cuestiones laborales. Estaba de acompañante, se dio vuelta el UVT y quedó atrapada debajo del mismo.
El siniestro se produjo en un sector muy concurrido por turistas y aficionados al off road. La mujer viajaba como acompañante en el vehículo playero cuando, por causas que se investigan, el rodado volcó sin intervención de terceros. A raíz del impacto, salió despedida y sufrió múltiples fracturas. Ingresó al Hospital de Villa Gesell con politraumatismo y traumatismo encéfalo craneano, más pérdida de conocimiento.
Tras el hecho fue trasladada de urgencia a Mar del Plata, donde permanece internada en terapia intensiva en estado delicado. "Presenta fracturas de las apófisis espinosas en C4, C6 y C7, además de lesiones en lámina y carilla articular de C5. Contusión pulmonar y neumotórax izquierdo, junto con lesión raquídea en D12 por compresión y estrechamiento del canal medular", informaron fuentes médicas en la Clínica Pueyrredón de Mar del Plata -actualmente está allí-.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí