VIDEO.- Gritos y desesperación tras el vuelco de la influencer de La Plata con un UTV en Villa Gesell

La noticia del gravísimo accidente que sufrió la emprendedora e influencer de La Plata Florencia Rastelli Mella al volcar con un UTV en las playas de Villa Gesell causó una enorme conmoción en distintos ámbitos de nuestra ciudad. La mujer de 33 años se encuentra peleando por su vida en un hospital de alta complejidad en Mar del Plata luego de salir despedida del vehículo en el que se trasladaba junto a un acompañante.

Ahora se conoció un video en el que se observan los instantes posteriores al accidente. Testigos aseguran que se vivieron momentos de extrema tensión, entre gritos y desesperados pedidos de auxilio. En el lugar, muy concurrido debido a los feriados del Carnaval, los presentes intentaron darle las primeras atenciones hasta la llegada de una unidad sanitaria.

Qué se sabe del accidente de Rastelli Mella

Tal como informó EL DIA, Rastelli Mella se encontraba de viaje por la Costa Atlántica por cuestiones laborales. Estaba de acompañante, se dio vuelta el UVT y quedó atrapada debajo del mismo.

El siniestro se produjo en un sector muy concurrido por turistas y aficionados al off road. La mujer viajaba como acompañante en el vehículo playero cuando, por causas que se investigan, el rodado volcó sin intervención de terceros. A raíz del impacto, salió despedida y sufrió múltiples fracturas. Ingresó al Hospital de Villa Gesell con politraumatismo y traumatismo encéfalo craneano, más pérdida de conocimiento.

Tras el hecho fue trasladada de urgencia a Mar del Plata, donde permanece internada en terapia intensiva en estado delicado. "Presenta fracturas de las apófisis espinosas en C4, C6 y C7, además de lesiones en lámina y carilla articular de C5. Contusión pulmonar y neumotórax izquierdo, junto con lesión raquídea en D12 por compresión y estrechamiento del canal medular", informaron fuentes médicas en la Clínica Pueyrredón de Mar del Plata -actualmente está allí-.