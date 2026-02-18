“Dejó material grabado”: Silvina Luna tendrá serie: qué se sabe sobre el proyecto

La muerte de Silvina Luna generó una gran repercusión en el mundo del espectáculo que sigue hasta el día de hoy. Ahora se conoció que sus últimos días quedarán plasmados en una docuserie que repasará su carrera y profundizará en su batalla legal contra Aníbal Lotocki en un material nunca visto.

La noticia sobre esta producción fue confirmada por Pía Shaw, quien reveló detalles exclusivos sobre el proyecto: “Es una docuserie donde la vas a ver con el material que ella dejó grabado, que quería que se vea, con amigos. También hay testimonios de pacientes”, adelantó la periodista en “SQP”.

La producción tendrá “varios capítulos con voces muy fuertes” y se la podrá ver luchando por su salud, una situación que la tuvo por años visitando hospitales y haciendo tratamientos. “Van a escucharlo a Ezequiel, su hermano, hablando por primera vez”, agregó Pía.