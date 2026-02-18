Perú elegía nuevo presidente interino

El Congreso de Perú elegía al cierre esta edición a un nuevo presidente, el octavo en una década, tras la destitución del mandatario interino José Jerí por reuniones clandestinas con un empresario chino y la controvertida contratación de mujeres, en un contexto de inestabilidad política crónica.

La elección se dirimía entre cuatro congresistas inscriptos para dirigir el Congreso y suceder a Jerí por estos pocos meses, entre ellos María del Carmen Alva, expresidenta del parlamento en 2021 y portavoz del partido Acción Popular; José Balcázar, parlamentario de izquierda; Edgard Reymundo, un socialista de dilatada trayectoria; y Héctor Acuña, representante independiente cuestionado por conflictos de interés. Quien sea electo como nuevo jefe del legislativo, se hará cargo de la presidencia interina del país hasta el 28 de julio, fecha en que asumirá el gobierno que gane las elecciones del 12 de abril. Jerí, de 39 años, había reemplazado en octubre en la presidencia a Dina Boluarte.