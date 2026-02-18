Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes |AVANZARON A LOS 16AVOS DE FINAL

Tigre y Aldosivi hicieron valer la lógica en la Copa Argentina

Tigre y Aldosivi hicieron valer la lógica en la Copa Argentina

El festejo de Ramón Arias

18 de Febrero de 2026 | 03:11
En el Nuevo Francisco Urbano, Tigre extendió su gran momento y derrotó 2-0 a Claypole, para avanzar a los 16avos de la Copa Argentina. En la próxima instancia chocará con el último campeón del certamen, Independiente Rivadavia.

En esta ocasión, Diego Dabove apostó a un equipo plagado de suplentes, con el fin de resguardar el físico de sus futbolistas tradicionales. Sin embargo, el juego del Matador no fluyó en el primer tiempo más allá de algunas aproximaciones.

En el complemento, Tigre mandó toda la carne al asador y el juego cambió. Claypole sintió el desgaste y Tigre hizo valer su jerarquía.

Luego de avisar con algunas llegadas claras, pudo abrir el marcador a los 13 minutos: tras un córner de López, Ramón Arias anticipó a todos y estampó el 1-0 con un buen cabezazo. Con la ventaja, el Matador manejó el juego, pero no lo cerró a tiempo y terminó sufriendo en los minutos finales, ya que Claypole fue con empuje a buscar el empate, pero sin demasiada claridad.

Y en la última del partido, lanzó mal un centro y Tigre lo sentenció de contragolpe: David Romero aprovechó la superioridad numérica, desparramó al arquero y definió con categoría el 2-0, para sentenciar la historia en el minuto 51. De esta forma, el equipo de Victoria extendió su buen andar y sigue firme en la Copa Argentina.

PASÓ EL TIBURÓN

Aldosivi avanzó a los 16avos de final de la Copa Argentina tras golear con autoridad y jerarquía por 3 a 0 a San Miguel en Florencio Varela, por los 32avos. En la próxima instancia, chocará con River.

El Bicho da el primer paso por la Copa en Guayaquil

¿Equipos de la Liga, a Nueva Zelanda?

El “Tiburón” abrió el marcador a los 22 minutos, cuando Tomás Fernández ejecutó un córner desde la derecha, la pelota picó en el área y Dixon Rentería, en su intento por despejar, terminó asistiendo involuntariamente a un rival, Novillo, que recibió en el área chica y definió ante Juan Manuel Lungarzo para el 1 a 0.

Poco después, otro error de Rentería casi deriva en el segundo, aunque Facundo de la Vega remató sin ángulo y el palo evitó el gol. Antes del descanso, San Miguel tuvo su oportunidad con un potente disparo de Bruno Nasta que Ignacio Chicco logró desviar.

En el complemento, el equipo de Los Polvorines volvió a acercarse con un cabezazo de Nasta que dio en el poste. Sin embargo, a los 12 minutos, Rentería falló nuevamente al chocar con su arquero y dejó la pelota servida para Fernández, que solo tuvo que empujarla para el 2 a 0. Sobre el cierre, Alan Sosa conectó un centro desde la derecha, y tras un desvío de Brochero, Aldosivi selló el 3 a 0 definitivo.

