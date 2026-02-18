Tres partidos le dieron inicio a la segunda fase

La Copa Libertadores dio inicio ayer a la fase 2 con tres encuentros, donde se destacó el triunfo de Independiente Medellín por 2-1 como visitante ante Liverpool de Uruguay. El ex Boca, Frank Fabra, tuvo su estreno en el conjunto cafetero.

En un duelo con goles anulados y mucha pierna fuerte, el conjunto de Medellín se terminó quedando con el choque de ida gracias a los tantos del argentino, Fydriszewski y de Palacios, mientras que Strasorier marcó para el elenco uruguayo.

Fabra fue suplente e ingresó en el minuto 28 del segundo tiempo, en lugar de Chaverra. El lateral izquierdo volvió a jugar tras 10 años para un equipo de su país natal.

Por su parte, Carabobo derrotó 1-0 a Huachipato y sacó una mínima ventaja como local de cara al choque de vuelta de la próxima semana. El único tanto del encuentro lo convirtió Tortolero. En el elenco vencedor, fue titular el arquero, Lucas Bruera, mientras que vio la roja Pérez por doble amarilla.

Por último, 2 de Mayo igualó 2-2 con Sporting Cristal como local y la serie quedó abierta para la próxima semana. Los tantos del conjunto paraguayo los marcaron Cáceres y Da Silva (en contra), mientras que Yotún y Martínez (en contra) lo hicieron para el conjunto peruano (sufrió la expulsión de (Iberíco).