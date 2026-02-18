Etcheverry se instaló en Octavos del Río Open

Marcha atrás del Gobierno: licencias médicas: sacan el artículo
Tomás Etcheverry (51) se quedó con el duelo argentino en el ATP 500 de Río de Janeiro como producto de vencer a Francisco Comesaña (63) por 3-6, 6-3 y 6-4, tras revertir un inicio adverso en un partido intenso que se extendió por espacio de dos horas y 36 minutos de juego.
El tenista platense, que fue eliminado en el Argentina Open por Francisco Cerúndolo que a la postre sería el ganador del torneo, alcanzó por segunda vez los octavos de final en Río de Janeiro y confirmó su solidez en la superficie de polvo de ladrillo. En la próxima ronda, Tomy estará enfrentando al ganador del cruce entre el lituano Vilius Gaubas (134) y el joven brasileño Luis “Guto” Miguel (1593T), que tiene 16 años y recibió una invitación especial de parte de la organización del torneo carioca. Dicho partido se estaba disputando anoche, al cierre de esta edición.
En tanto, Román Burruchaga (102) consiguió un triunfo de peso al imponerse por 6-3 y 6-4 sobre Camilo Ugo Carabelli (46), reciente semifinalista del ATP de Río Open 2026, y se metió en los octavos de final de la actual edición del torneo carioca.
“Burru” mostró solidez desde el fondo y eficacia en los momentos claves para cerrar el partido en sets corridos con este resultado, avanzó a los octavos de final, instancia en la que enfrentará al checo Vit Kopriva (87) en busca de seguir en carrera.
Por su parte, Francisco Cerúndolo (19) continuó con su marcha triunfal tras coronarse campeón del Argentina Open al vencer en la primera ronda del ATP 500 de Río de Janeiro a Mariano Navone (74) por 6-3 y 6-4, después de una hora y 31 minutos de juego. En octavos de final se estará midiendo contra el platense Thiago Tirante (92), que en el debut dio cuenta del chileno Cristian Garín (89) por 7-5 y 6-3.
Sin lugar a dudas, la sorpresa de la jornada la dio Juan Manuel Cerúndolo (78), que eliminó en la primera ronda del Río Open a Luciano Darderi (22) por 6-1, 3-6 y 6-4.
