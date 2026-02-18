Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes |GIMNASIA ESTIRÓ LA RACHA EN EL TORNEO FEMENINO

Las Lobas llegaron a la cima de la Liga de vóley

Las Lobas llegaron a la cima de la Liga de vóley

El festejo de Banco Provincia tras ganarle a Estudiantes / BPLP

18 de Febrero de 2026 | 03:03
Gimnasia llegó a la cima de la punta de la tabla de posiciones de la Liga Argentina Femenina de vóley. El equipo albiazul sumó otra dos victorias después de vencer a San Lorenzo y Banco Provincia.

El conjunto mens sana, dirigido técnicamente por Javier Farina, se impuso en el primera partido de la fecha a San Lorenzo por 3 a 0 con los siguientes parciales: 25-18, 25-15 y 25-21; mientras en el siguiente cruce se quedó con el duelo platense al vencer sin ceder sets a Banco Provincia: 25-18, 25-19 y 25-8. Ambos encuentros tuvieron como escenario el Polideportivo “Victor Nethol” de la sede social de calle 4.

Cabe aclarar que Gimnasia llegó a la punta del certamen femenino con dos partidos más jugados, ya que Sonder de Rosario -único invicto de la presente edición de la Liga Argentina Femenina de vóley- cuenta con dos partidos menos.

A todo esto. Estudiantes y Banco Provincia disputaron otro duelo platense el pasado fin de semana. Banco Provincia se encargó de dar la sorpresa, ya que se quedó con la victoria 3 a 2 (21-25, 25-21, 11-25, 25-17 y 15-13). El partido se disputó en el gimnasio albirrojo del Estadio UNO.

Por otra parte, Estudiantes no tuvo una buena jornada, porque en el otro partido también cayó como local ante su par de San Lorenzo de Almagro 3 a 0 (25-22, 25-23 y 25-16).

En la próxima fecha, Banco Provincia será visitante de Bahiense del Norte; mientras que Gimnasia y Estudiantes tendrán jornada de descanso en la Liga Argentina Femenina.

Pasaje del duelo entre Gimnasia y Banco, en el polideportivo / GELP

 

