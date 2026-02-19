Vinícius trató de “cobardes” a los racistas

El oficialismo logró dictamen y busca aprobar la reforma laboral
El delantero brasilero Vinícius Jr. realizó un fuerte comunicado luego del episodio que protagonizó este miércoles con el argentino Gianluca Prestianni: “Los racistas son, ante todo, cobardes”.
El escándalo se dio en medio del encuentro correspondiente a la ida de los playoffs entre el Real Madrid de España y el Benfica de Portugal, cuando Vinicius denunció a Prestianni por racista, ya que lo habría tratado de mono en reiteradas ocasiones.
En este contexto, Vinícius emitió un fuerte comunicado que comienza de la siguiente manera: “Los racistas son, ante todo, cobardes. Necesitan taparse la boca con la camisa para mostrar lo débiles que son. Pero, al mismo tiempo, también protegen a otros a quienes, teóricamente, tienen la obligación de castigar”.
Además, se lamentó porque “nada de lo que pasó es nuevo para mi vida o mi familia. Recibí una tarjeta amarilla por celebrar un gol. Todavía no entiendo por qué. Por otro lado, solo un protocolo mal ejecutado que no sirvió de nada”.
Finalmente, reconoció que “no me gusta aparecer en situaciones así, sobre todo después de una gran victoria, y los titulares tienen que ser sobre el Real Madrid, pero es necesario”.
No es la primera vez que el jugador brasileño denuncia este tipo de cosas. Ya sucedió en otros partidos pero esta vez tomó mayor estado de relvancia, justo en un momento en el cual FIFA, UEFA y Conmebol trabajan para erradicar este flagelo.
Luego de esta polémica situación, Prestianni se defendió en redes sociales y aseguró que Vinícius malinterpretó lo que le dijo, mientras que el Benfica publicó un video en el que aseguró que “dada la distancia, los jugadores del Real Madrid no pudieron escuchar lo que dicen haber escuchado”.
La UEFA, por su parte, estudia el informe oficial del partido para la apertura de un procedimiento, lo que podría derivar en una fuerte sanción hacia Prestianni.
