Política y Economía |Escándalo en la cancillería

El PJ denuncia en la Justicia a Sturzenegger

El PJ denuncia en la Justicia a Sturzenegger
19 de Febrero de 2026 | 02:27
Edición impresa

La senadora por el bloque Justicialista (PJ) Juliana Di Tullio presentó ayer una denuncia penal ante la Justicia Federal para que se investigue “una red de funcionarios y particulares presuntamente involucrados” en la contratación irregular de cursos de inglés de Cancillería por más de 114 millones de pesos vinculados con María Josefina Rouillet, esposa del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

La denuncia identifica con nombre y apellido a los principales responsables de la maniobra que habría beneficiado a la asociación dirigida por la mujer del funcionario y a otras personas.

Además de Rouillet, que fue denunciada como coautora del delito de defraudación a la administración pública por ser la directora ejecutiva de la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), beneficiada con el contrato, también fue señalada María Cristina Dellepiane, quien adjudicó la contratación directa al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

El canciller Pablo Quirno también está en la lista por la presunta comisión del delito de “encubrimiento por omisión de denuncia”.

Según la presentación, el ministro “optó por justificar públicamente la contratación a través de sus redes sociales” en lugar de denunciar las irregularidades.

 

