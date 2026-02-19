Conciliación obligatoria por el cierre de FATE: suspenden por 15 días los 920 despidos

El Ministerio de Capital Humano de la Nación dictó la conciliación obligatoria por al menos quince días en el conflicto abierto entre la empresa de neumáticos FATE y el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA), luego del sorpresivo anuncio de cierre de la planta de San Fernando y el despido de 920 trabajadores.

La resolución, emitida por la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, ordena “retrotraer la situación al estado previo al conflicto”. En la práctica, esto deja sin efecto los despidos durante el plazo de conciliación y obliga a las partes a retomar el vínculo laboral en las condiciones anteriores al anuncio empresarial.

El Gobierno nacional dispuso además que tanto la empresa como el sindicato deberán abstenerse de adoptar medidas que alteren el normal desarrollo de las relaciones laborales mientras se desarrollan las instancias de negociación convocadas por la autoridad laboral. El objetivo oficial es abrir una mesa de diálogo que permita preservar la actividad productiva y las fuentes de empleo.

La ocupación de la planta y la reacción sindical

Tras conocerse el cierre, trabajadores de FATE ocuparon la planta en señal de protesta. La toma se desarrolló de manera pacífica y con presencia de delegados gremiales que permanecen dentro del predio mientras se define la continuidad del plan de lucha.

Voceros de los empleados señalaron que la conciliación obligatoria representa una oportunidad para encauzar el conflicto, aunque advirtieron que la solución de fondo pasa por la reactivación de la producción. Según expresaron, la planta debe volver a operar para garantizar la continuidad laboral.

Durante la mañana, efectivos de la Policía bonaerense rodearon el establecimiento, aunque luego se retiraron. Los trabajadores mantienen el estado de alerta y movilización y aguardan definiciones sindicales sobre los pasos a seguir en el marco de la conciliación.

Antecedentes del conflicto laboral

Desde la Secretaría de Trabajo recordaron que el conflicto tiene antecedentes administrativos que se remontan a junio de 2024, cuando la empresa solicitó la apertura de un Procedimiento Preventivo de Crisis. Ese mecanismo, previsto por la legislación laboral, busca habilitar negociaciones especiales ante dificultades económicas.

Tras una serie de audiencias entre la empresa y el SUTNA sin acuerdo, el procedimiento concluyó en agosto de 2024. Sin embargo, las tensiones laborales continuaron.

En mayo de 2025, las partes firmaron un acuerdo que incluía la reorganización de turnos, cambios en la modalidad de pago de horas extraordinarias y la consideración transitoria de determinados conceptos salariales como no remunerativos. Ese entendimiento fue homologado por la autoridad laboral.

Meses después, en octubre de 2025, FATE solicitó la prórroga del acuerdo alegando un agravamiento de su situación económica. No se presentó un nuevo convenio firmado por ambas partes y la empresa denunció medidas sindicales que, según su postura, afectaban la operatoria. El escenario quedó así en un punto de alta fragilidad que derivó en el anuncio de cierre.

Capital Humano sostuvo que continuará promoviendo instancias de mediación “en resguardo del empleo y del cumplimiento de la normativa laboral y de seguridad social vigente”.

La postura de la Provincia

En paralelo a la intervención nacional, el Gobierno bonaerense de Axel Kicillof dictó su propia conciliación obligatoria por quince días a través del Ministerio de Trabajo provincial. La decisión fue adoptada con el argumento de preservar la paz social ante la magnitud del conflicto.

Según informó la administración bonaerense, la disposición retrotrae las acciones al inicio del conflicto y deja sin efecto los despidos hasta que las partes encuentren una fórmula de acuerdo. La medida se encuadra en la legislación laboral provincial y fue oficializada tras una reunión entre funcionarios y representantes del sindicato.

La cartera laboral intimó al SUTNA a cesar cualquier medida de acción directa en curso o prevista, y a la empresa a cumplir estrictamente sus obligaciones laborales, restableciendo la situación previa al cierre. La resolución establece un marco formal de negociación supervisado por la autoridad provincial.

Un período decisivo para el futuro de la planta

Ahora se abre un período de quince días que será determinante para el futuro de la planta y de sus trabajadores. Durante ese plazo, la empresa no puede avanzar con despidos ni modificaciones unilaterales, y el sindicato debe suspender las acciones de fuerza.

La instancia obliga a retomar el diálogo en un contexto de fuerte tensión en el sector del neumático, estratégico para la industria automotriz y el transporte. El resultado de las negociaciones definirá si la planta retoma su actividad normal, si se acuerda un esquema de reestructuración o si el conflicto escala una vez vencido el plazo legal.

Por el momento, la prioridad oficial es sostener los puestos de trabajo y evitar una paralización prolongada de la producción. El desenlace dependerá de la capacidad de las partes para alcanzar un entendimiento en una mesa que ahora tiene plazos y reglas fijadas por el Estado.