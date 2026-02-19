En medio del tratamiento, Milei viajó a Estados Unidos

La familia de Yanina Correa pidió esclarecer su muerte en Abasto
La familia de Yanina Correa pidió esclarecer su muerte en Abasto
El presidente Javier Milei partió ayer rumbo a Estados Unidos, la primera visita de este 2026, para participar de la primera reunión del Consejo de Paz que convocó el republicano Donald Trump.
El viaje del Presidente se llevará a cabo mientras en la Cámara de Diputados se debata la votación de la reforma laboral, prevista para hoy.
La delegación que integra además el canciller Pablo Quirno y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, partió rumbo a Washington donde se celebrará la sesión inaugural.
Asimismo, se espera la participación de varios jefes de Estado, con marcada ausencia de varios países europeos, y con limitada adhesión en la región cuya representación la encarnan Paraguay, Bolivia y Argentina.
Se trata de un viaje exprés dado que no tiene más agenda que la disertación en el organismo impulsado por Trump para mediar en conflictos bélicos.
Lo cierto es que dos semanas más tarde, Milei volverá a Estados Unidos para dar el presente en la reunión de presidentes de Latinoamérica convocada por Trump para el 7 de marzo.
De esta forma, compartirá instancia con Peña (Paraguay), Rodrigo Paz (Bolivia), Nayib Bukele (El Salvador), Daniel Noboa (Ecuador) y José Jerí (Perú), entre otros, quienes discutirán la injerencia de China en el territorio americano, tema que preocupa al republicano que aspira a neutralizar su poderío.
