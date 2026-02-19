Una automotriz frena su producción en El Palomar por baja en las ventas

La familia de Yanina Correa pidió esclarecer su muerte en Abasto
La empresa Stellantis decidió una suspensión operativa en su planta de El Palomar durante dos períodos en febrero, afectando la producción de vehículos Peugeot y Citroën en la provincia de Buenos Aires. Esta medida responde a una adecuación estacional de la dinámica productiva y busca asegurar el aprovisionamiento de insumos para cuando las actividades se retomen el 2 de marzo, de acuerdo con la compañía.
La situación se generó a causa de un mercado automotor volátil con tendencia a una retracción, ya que por un lado no se alcanzó la meta de 650.000 unidades para 2025 (fueron 612.000 en total con vehículos pesados incluidos), y tampoco pudo llegar a los esperados 70.000 vehículos 0 km en enero, cuando los registros marcaron que se vendieron 65.080 unidades.
Sin embargo, tras haber cerrado la planta de Palomar durante todo el mes de diciembre por los mismos motivos, y siendo que normalmente ese receso es de 15 días como fue de hecho en la fábrica de Stellantis en Ferreyra, Córdoba, esta nueva interrupción de la producción tiene directa relación con un mercado que, a ciegas, ya vislumbra una caída mayor aún en febrero.
Desde el jueves 5 no hay registros oficiales de operaciones en el Sistema de Información Online del Mercado Automotor (SIOMAA).
El sector estima que la caída de ventas de febrero podría estar entre el 20 y el 25% interanual, ya que quedan sólo 8 días hábiles y los patentamientos proyectados señalan un número cercano a las 35.000 operaciones con una referencia de 2025 de 44.000 patentamientos.
En el caso de Stellantis, y de Peugeot en particular, a esta situación se suma la baja de las exportaciones a Brasil, que en 2025 que fue del 38% para el Peugeot 208 y del 44% en el Peugeot 2008, lo que los obligó a generar un cambio de ritmo de producción en la fábrica de Caseros, para adecuar el stock de unidades a la demanda.
Durante el tiempo de inactividad, la empresa ejecutará tareas de mantenimiento.
