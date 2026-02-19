$5.000.000: el Súper Cartonazo, esta vez, terminará una casa

El dinero será destinado para terminar las obras de construcción de su hogar / el dia

La suerte en la Ciudad tiene nombre y apellido: Adán Fleitas. Con 27 años y vecino del casco urbano, fue quien se quedó ayer con el pozo acumulado de $5.000.000 del Súper Cartonazo de EL DIA.

“Gané, esta vez me tocó a mí”, resumió todavía con la adrenalina a flor de piel en la redacción de EL DIA. La definición de esta edición fue especial: debido a los feriados de Carnaval del lunes y martes, el cierre se trasladó de manera excepcional a a la jornada de ayer.

Detrás de la jugada hubo una historia compartida: el principal impulsor fue su tío. “Gané por él, que lo viene siguiendo y lo fuimos completando juntos. Es un regalo prácticamente de mi tío. Yo no juego, pero él sí y lo seguimos entre los dos”, explicó.

Trabajador independiente, Adán se dedica a tareas de construcción: durlock, pintura y mampostería. El premio, lejos de ser un gasto inmediato, ya tiene destino definido. “Voy a hacer inversiones en mi casa, que la estoy construyendo”, afirmó.

En cuanto a cómo sigue el juego, el cronograma habitual se modificó por única vez debido a los feriados de Carnaval. Por eso, la nueva tarjeta podrá conseguirse gratis con la edición impresa del diario mañana, viernes 20 de febrero, ya que la distribución habitual se vio alterada por el paro general convocado para hoy. Ese mismo viernes se publicarán los primeros números de la nueva tanda semanal.