El Pincha adelanta y ganó la Reserva

El oficialismo logró dictamen y busca aprobar la reforma laboral
El oficialismo logró dictamen y busca aprobar la reforma laboral
Conciliación obligatoria por el cierre de FATE: suspenden por 15 días los 920 despidos
La Región contamina al país: entre el petróleo, los vehículos y la basura
El Juicio, Día: desgarrador relato de Florencia, la mamá de Kim Gómez
Precio, zona y comodidades: opciones de peso para el alquiler
Una joven emprendedora platense se accidentó con un cuatriciclo y está grave
$5.000.000: el Súper Cartonazo, esta vez, terminará una casa
De la pequeña fábrica a las camisetas de Boca y River: la historia de FATE
Aceleran obras de recuperación edilicia en escuelas platenses
Bajan el dólar y la Bolsa, sube el riesgo país, pero el Central compra más
Una automotriz frena su producción en El Palomar por baja en las ventas
En la Provincia, el paro afectará a bancos y administración pública
Kicillof, contra Milei: “Un Gobierno enfermo con gente que es basura”
Actividades: curso de italiano, cultura vasca, gimnasio + 50, carnaval
“No voy a poder perdonar a los asesinos, revivir todo es cruel”
La familia de Yanina Correa pidió esclarecer su muerte en Abasto
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El partido entre Estudiantes y Sarmiento de Junín sufrió una modificación debido al paro genera de hoy de la CGT que involucra al gremio de UTEDYC y por lo cual los partidos que se iban a disputar el jueves tuvieron q ue ser reprogramados entre viernes, sábado y domningo.
De esta manera el partido entre el Pincha y el Verde se disputará mañana en UNO tal como estaba previsto pero a partir de las 17:45, es decir quince minutos antes de lo previsto inicialmente.
El cambio no cayó del todo bien sobre todo a los hinchas que trabajan en el mundo comercial ya que tendrán que hacer malabares para estar disponibles en zona de “cancha” en horario prudencial. Probablemente más de uno se pierda los primeros minutos de acción.
El plantel de Estudiantes, pese a la medida de fuerza, se entrenará esta tarde en el Country y posteriormente quedará concentrado a la espera del partido con Sarmiento de Junín. La práctica dará comienzo a las 18.00 y se desarrollará en el Country Club. Es de destacar que la actividad será a puertas cerradas para la prensa.
El Pincha tendrá el ingreso de Mikel Amondarian por el lesionado Neves, Brian Aguirre podría meterse por Alexis Castro y Tiago Palacios asoma como el sucesor de Cristian Medina.
El equipo de Reserva de Estudiantes logró alcanzar su primer triunfo del año al superar 3-0 a Platense en el Country. De esta manera el equipo que dirige Jonatan Schunke alcanzó su primera victoria del año, luego de los empates contra Colón y Quilmes, ambos en condición de visitante. Estudiantes formó con Borzone; Santecchia, Pierani, Messina, Molinari; González, Galarza, Spalleta; Basualdo, Sagües Barreiro y Domínguez Ávila. Los goles fueron de Sagües Barreiro por duplicado y Santino Crespo que ingresó como Agustín Ipoutcha, Benjamín Maliani y Thiago Serrano. Fueron expulsados Galarza y Maliani.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí