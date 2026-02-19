El Pincha adelanta y ganó la Reserva

El partido entre Estudiantes y Sarmiento de Junín sufrió una modificación debido al paro genera de hoy de la CGT que involucra al gremio de UTEDYC y por lo cual los partidos que se iban a disputar el jueves tuvieron q ue ser reprogramados entre viernes, sábado y domningo.

De esta manera el partido entre el Pincha y el Verde se disputará mañana en UNO tal como estaba previsto pero a partir de las 17:45, es decir quince minutos antes de lo previsto inicialmente.

El cambio no cayó del todo bien sobre todo a los hinchas que trabajan en el mundo comercial ya que tendrán que hacer malabares para estar disponibles en zona de “cancha” en horario prudencial. Probablemente más de uno se pierda los primeros minutos de acción.

El plantel de Estudiantes, pese a la medida de fuerza, se entrenará esta tarde en el Country y posteriormente quedará concentrado a la espera del partido con Sarmiento de Junín. La práctica dará comienzo a las 18.00 y se desarrollará en el Country Club. Es de destacar que la actividad será a puertas cerradas para la prensa.

El Pincha tendrá el ingreso de Mikel Amondarian por el lesionado Neves, Brian Aguirre podría meterse por Alexis Castro y Tiago Palacios asoma como el sucesor de Cristian Medina.

GANÓ LA RESERVA: PRIMERA VICTORIA DEL AÑO

El equipo de Reserva de Estudiantes logró alcanzar su primer triunfo del año al superar 3-0 a Platense en el Country. De esta manera el equipo que dirige Jonatan Schunke alcanzó su primera victoria del año, luego de los empates contra Colón y Quilmes, ambos en condición de visitante. Estudiantes formó con Borzone; Santecchia, Pierani, Messina, Molinari; González, Galarza, Spalleta; Basualdo, Sagües Barreiro y Domínguez Ávila. Los goles fueron de Sagües Barreiro por duplicado y Santino Crespo que ingresó como Agustín Ipoutcha, Benjamín Maliani y Thiago Serrano. Fueron expulsados Galarza y Maliani.