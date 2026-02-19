Ir a Buenos Aires en micro ya cuesta $4.373

Ya es más caro viajar en micro desde la plata a buenos aires / el dia

Comenzó a regir el nuevo cuadro tarifario para los colectivos de jurisdicción nacional que circulan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El incremento alcanza a 104 líneas y representa una suba inicial del 31,35%, que en marzo acumulará un ajuste total del 41,46%.

En La Plata, el impacto se siente de manera directa en las líneas 129 (Misión Buenos Aires) y 195 (Metropol), que conectan la Ciudad con Capital Federal: el pasaje ya cuesta $4.373.

El esquema mantiene la Tarifa Social —con 55% de descuento para jubilados, pensionados, beneficiarios de AUH y otros grupos— y la Red SUBE, que permite descuentos en combinaciones dentro de las dos horas en colectivos, trenes y subtes del AMBA.

Plusmar ya asume el histórico corredor que operaba TALP

En paralelo a la actualización tarifaria en el AMBA, el transporte de media distancia también tiene novedades para los usuarios platenses. A partir de ahora, la empresa Plusmar se hace cargo del servicio que hasta ahora prestaba Transporte Automotores La Plata (TALP) entre La Plata y distintas localidades del noroeste bonaerense.

El último servicio de TALP se realizó ayer. A partir de ahora, el corredor queda bajo operación de Plusmar, que anunció tres servicios diarios con unidades nuevas.

Hasta ahora, TALP conectaba La Plata con Junín, Chivilcoy, Chacabuco, Mercedes, Suipacha y Lincoln. Con la nueva concesión, el recorrido se extenderá hasta General Villegas, pasando por Lincoln, General Pinto y Florentino Ameghino, entre otros destinos del interior provincial.

Según lo informado, las tarifas se mantendrían en principio en los valores vigentes, mientras que el cambio apunta a una modernización del servicio, con incorporación de coches de última generación y mayor nivel de confort.