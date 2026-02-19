Actividades: curso de italiano, cultura vasca, gimnasio + 50, carnaval

CONTACTOS

Curso de italiano

El Círculo Recreativo Trevisano de La Plata informó que está abierta la inscripción a los cursos de idioma italiano, en sus distintos niveles, que empezarán el 16 de marzo. Informes e inscripción, de lunes a viernes, entre las 15 y las 20, en la sede de la institución, calle 11 Nº 320 (38 y 39). Contacto por WhatsApp 221 692-6246, correo electrónico a trevisanodelaplata@gmail.com, Facebook e Instagram @trevisano.laplata.

día de la cultura vasca

El 14 de Marzo, por el “Día de la Cultura Vasca”, se desarrollará un corredor gastronómico en el predio del Centro Basko, situado en Calle 154 s/n, entre 446 y Arroyo Carnaval, City Bell. Habrá espectáculos, música y danzas en vivo y gastronomía vasca. La entrada es gratuita, pero el estacionamiento dentro del predio será pago.

Gimnasio para mayores de 50

Comenzaron las actividades para los mayores de 50 años del Club Circunvalación (7 entre 77 y 78). Horarios: lunes, miércoles y viernes de 8 a 10; martes y jueves de 18 a 20. Hay gimnasia, baile latino. También, fiestas y salidas grupales. WhatsApp: 2214188701.

TERCERA EDAD: CARNAVAL

Mañana, a las 20, en el “Centro de la Tercera Edad, Pétalos de Rosas de Abril”, ubicado en 13 (ex70) y 122 Norte (ex122 bis), Berisso se festejará la “Noche de Carnaval”. Habrá buffet a precios módicos y actuarán Marcelo Gabriel y la comparsa “Ivy Maraey”. La entrada cuesta $ 3.000 para socios y $ 5.000 para no socios. Consultas: 221 637 3338.