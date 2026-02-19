El oficialismo logró dictamen y busca aprobar la reforma laboral
Conciliación obligatoria por el cierre de FATE: suspenden por 15 días los 920 despidos
La Región contamina al país: entre el petróleo, los vehículos y la basura
El Juicio, Día: desgarrador relato de Florencia, la mamá de Kim Gómez
Precio, zona y comodidades: opciones de peso para el alquiler
Una joven emprendedora platense se accidentó con un cuatriciclo y está grave
$5.000.000: el Súper Cartonazo, esta vez, terminará una casa
De la pequeña fábrica a las camisetas de Boca y River: la historia de FATE
Aceleran obras de recuperación edilicia en escuelas platenses
Bajan el dólar y la Bolsa, sube el riesgo país, pero el Central compra más
Una automotriz frena su producción en El Palomar por baja en las ventas
En la Provincia, el paro afectará a bancos y administración pública
Kicillof, contra Milei: “Un Gobierno enfermo con gente que es basura”
Actividades: curso de italiano, cultura vasca, gimnasio + 50, carnaval
“No voy a poder perdonar a los asesinos, revivir todo es cruel”
La familia de Yanina Correa pidió esclarecer su muerte en Abasto
Insisten con el reclamo por una pérdida de agua en la esquina de 64 y 140
En 17 y 54, misterio y malhumor por dos baños químicos junto a la vereda
El Círculo Recreativo Trevisano de La Plata informó que está abierta la inscripción a los cursos de idioma italiano, en sus distintos niveles, que empezarán el 16 de marzo. Informes e inscripción, de lunes a viernes, entre las 15 y las 20, en la sede de la institución, calle 11 Nº 320 (38 y 39). Contacto por WhatsApp 221 692-6246, correo electrónico a trevisanodelaplata@gmail.com, Facebook e Instagram @trevisano.laplata.
El 14 de Marzo, por el “Día de la Cultura Vasca”, se desarrollará un corredor gastronómico en el predio del Centro Basko, situado en Calle 154 s/n, entre 446 y Arroyo Carnaval, City Bell. Habrá espectáculos, música y danzas en vivo y gastronomía vasca. La entrada es gratuita, pero el estacionamiento dentro del predio será pago.
Comenzaron las actividades para los mayores de 50 años del Club Circunvalación (7 entre 77 y 78). Horarios: lunes, miércoles y viernes de 8 a 10; martes y jueves de 18 a 20. Hay gimnasia, baile latino. También, fiestas y salidas grupales. WhatsApp: 2214188701.
Mañana, a las 20, en el “Centro de la Tercera Edad, Pétalos de Rosas de Abril”, ubicado en 13 (ex70) y 122 Norte (ex122 bis), Berisso se festejará la “Noche de Carnaval”. Habrá buffet a precios módicos y actuarán Marcelo Gabriel y la comparsa “Ivy Maraey”. La entrada cuesta $ 3.000 para socios y $ 5.000 para no socios. Consultas: 221 637 3338.
