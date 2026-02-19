AFA: llamativas coincidencias con la causa de los seguros

La familia de Yanina Correa pidió esclarecer su muerte en Abasto
La familia de Yanina Correa pidió esclarecer su muerte en Abasto
Paro nacional y cortes en la autopista contra la reforma laboral: cómo afectará a La Plata
Más competencia: el escenario para la venta de neumáticos en La Plata
Cómo sigue Florencia Rastelli, la influencer de La Plata que pelea por salvar su vida tras volcar con un UTV
Los partidos de hoy fueron reprogramados por el paro nacional
Estacionó el auto en el centro de La Plata y se lo robaron a plena luz del día
El Juicio, Día: desgarrador relato de Florencia, la mamá de Kim Gómez
Extracción de grasa bucal: cuándo está indicada y cuáles son sus posibles complicaciones
El Súper Cartonazo de $5.000.000, para un joven platense: cuándo sale la nueva tarjeta
Úrsula Corberó compartió la primera foto de Dante, su hijo con el Chino Darín
Visa para el Mundial: las redes sociales pueden dejarte afuera
El hermano de Icardi rompió el silencio: “No creo que Mauro sea capaz de hacerle algo a Wanda”
Kicillof, contra Milei: “Un Gobierno enfermo con gente que es basura”
Cuán efectivo es hacer ayuno intermitente para bajar de peso
Epstein: nenas francesas de 12 años “de regalo” y un piso de lujo en París
Se conoce la sentencia en Kosovo por el asesinato de Clara Urdangaray
Los números de la suerte del jueves 19 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco
Guardia alta: hay árbitros para Estudiantes - Sarmiento y Gimnasia (Mza) - Gimnasia
Encontraron el cuerpo de la turista bonaerense que hacía buceo y desapareció en Puerto Madryn
La bolsa de Nueva York en verde, con el repunte del sector tecnológico
Cinthia Fernández le hace frente a Moria Casán: “No voy a dejarme pisotear"
Comunicado oficial del SPB: cómo sigue la investigación por los supuestos empleos penitenciarios
Guillermina Valdés contó todo sobre los rumores de romance con Mauricio Macri
Viajar en micro de La Plata a CABA ya cuesta más caro: los nuevos valores, con y sin SUBE registrada
Suculento atraco a una pareja que iba a pie hacia su casa tras salir de un cajero
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Algunas firmas e imputados se repiten en la investigación sobre Tapia y en la que está procesado Alberto Fernández
Algunas firmas e nombres de imputados que figuran en la investigación sobre la ruta del dinero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) coinciden, llamativamente, con las mencionadas en la causa de la contratación irregular de seguros por parte de la Anses, por la que se encuentra procesado, entre otros, el expresidente Alberto Fernández.
Así trascendió ayer al salir a la luz que en ambos escándalos coinciden algunos protagonistas y domicilios. Según deriva de la investigación, el abogado Juan Pablo Beacon, mano derecha del tesorero Pablo Toviggino, coordinaba transferencias de dinero desde agencias de cobro de contratos con la AFA a sociedades fantasma en Miami y otros destinos, por presuntos servicios de consultoría.
La sospecha es que existiría un presunto vínculo entre esta operatoria y el denominado “fraude de los seguros” por el que están procesados Alberto Fernández, su secretaria privada y su marido y el contratista del Estado, Héctor Martínez Sosa.
Es que la oficina donde Juan Pablo Beacon recepcionaba fondos provenientes de la AFA, ubicada en Lavalle 1718, 4ºC, en la Ciudad de Buenos Aires, funcionó como sede de la firma Recomi S.A.
Recomi es una sociedad anónima que facturó en diversas oportunidades por servicios prestados a la AFA. Según trascendió, fue constituida mediante un trámite urgente y el número 7392951. En abril de 2016, su titularidad y dirección fueron transferidas a Diego Nicolás y Sebastián Ignacio Rosendi, ambos mencionados en la causa de los seguros.
En junio de 2022, esa sociedad pasó de las manos de los Rosendi a integrantes de la mesa de la AFA: Juan Pablo Beacon y el actual vocal titular del Comité Ejecutivo, Cristian Brian Prendes.
LE PUEDE INTERESAR
Por las privatizaciones, se mantuvo el superávit
LE PUEDE INTERESAR
Aceleran obras de recuperación edilicia en escuelas platenses
La oficina de “Fiño” y Safe Investment S.A., firma controlada por ellos y accionista mayoritaria de San Germán Seguros es una de las piezas centrales del procesamiento de Alberto Fernández y los Rosendi en la causa de los seguros -según surge de la investigación judicial- habría sido beneficiada con millonarias primas del coaseguro de la Anses a pesar de su probada insolvencia técnica.
La justicia detectó que el dinero del supuesto fraude al Estado se habría reciclado mediante cooperativas de trabajo como 7 de Mayo, Irigoin y otras, que habrían operado, precisamente, en la oficina de “Fiño”. Según la prueba documental del expediente judicial, estas cooperativas, manejadas por Alfredo Del Corro (socio de los Rosendi), emitían facturación apócrifa para ocultar el origen ilícito de los fondos.
A través de este esquema, se sospecha que pagaron retornos a funcionarios clave, y se habrían hecho otros negocios por comisión, como el de la AFA, que también requería de dinero negro.
Además, la empresa Processing Data Argentina S.A., mencionada en la causa de los seguros, tiene por objeto gestionar fondos de terceros y operar en bancos nacionales e internacionales. En su directorio aparecen Lucas Pablo y Sebastián Ignacio Rosendi.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí