Política y Economía

AFA: llamativas coincidencias con la causa de los seguros

Algunas firmas e imputados se repiten en la investigación sobre Tapia y en la que está procesado Alberto Fernández

AFA: llamativas coincidencias con la causa de los seguros

El tesorero de la AFA, Pablo toviggino / web

19 de Febrero de 2026 | 02:34
Algunas firmas e nombres de imputados que figuran en la investigación sobre la ruta del dinero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) coinciden, llamativamente, con las mencionadas en la causa de la contratación irregular de seguros por parte de la Anses, por la que se encuentra procesado, entre otros, el expresidente Alberto Fernández.

Así trascendió ayer al salir a la luz que en ambos escándalos coinciden algunos protagonistas y domicilios. Según deriva de la investigación, el abogado Juan Pablo Beacon, mano derecha del tesorero Pablo Toviggino, coordinaba transferencias de dinero desde agencias de cobro de contratos con la AFA a sociedades fantasma en Miami y otros destinos, por presuntos servicios de consultoría.

La sospecha es que existiría un presunto vínculo entre esta operatoria y el denominado “fraude de los seguros” por el que están procesados Alberto Fernández, su secretaria privada y su marido y el contratista del Estado, Héctor Martínez Sosa.

Es que la oficina donde Juan Pablo Beacon recepcionaba fondos provenientes de la AFA, ubicada en Lavalle 1718, 4ºC, en la Ciudad de Buenos Aires, funcionó como sede de la firma Recomi S.A.

Recomi es una sociedad anónima que facturó en diversas oportunidades por servicios prestados a la AFA. Según trascendió, fue constituida mediante un trámite urgente y el número 7392951. En abril de 2016, su titularidad y dirección fueron transferidas a Diego Nicolás y Sebastián Ignacio Rosendi, ambos mencionados en la causa de los seguros.

En junio de 2022, esa sociedad pasó de las manos de los Rosendi a integrantes de la mesa de la AFA: Juan Pablo Beacon y el actual vocal titular del Comité Ejecutivo, Cristian Brian Prendes.

La oficina de “Fiño” y Safe Investment S.A., firma controlada por ellos y accionista mayoritaria de San Germán Seguros es una de las piezas centrales del procesamiento de Alberto Fernández y los Rosendi en la causa de los seguros -según surge de la investigación judicial- habría sido beneficiada con millonarias primas del coaseguro de la Anses a pesar de su probada insolvencia técnica.

La justicia detectó que el dinero del supuesto fraude al Estado se habría reciclado mediante cooperativas de trabajo como 7 de Mayo, Irigoin y otras, que habrían operado, precisamente, en la oficina de “Fiño”. Según la prueba documental del expediente judicial, estas cooperativas, manejadas por Alfredo Del Corro (socio de los Rosendi), emitían facturación apócrifa para ocultar el origen ilícito de los fondos.

A través de este esquema, se sospecha que pagaron retornos a funcionarios clave, y se habrían hecho otros negocios por comisión, como el de la AFA, que también requería de dinero negro.

Además, la empresa Processing Data Argentina S.A., mencionada en la causa de los seguros, tiene por objeto gestionar fondos de terceros y operar en bancos nacionales e internacionales. En su directorio aparecen Lucas Pablo y Sebastián Ignacio Rosendi.

 

 

