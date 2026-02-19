Apelan la restitución de la pensión de Cristina

El gobierno nacional apeló ayer la medida judicial que restituyó a Cristina Kirchner. Fue a través del ministerio de Capital Humano, que presentó un recurso ante la Corte Suprema de justicia, contra el fallo de la Sala III de la Cámara Federal de la Seguridad Social, que la restituyó.

Según el escrito presentado, la sentencia incurre en una “manifiesta errónea aplicación del derecho”, al omitir la prohibición expresa de cobro que, de acuerdo con la interpretación oficial, rige para casos de condena penal firme con inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos.

La controversia se centra en la naturaleza jurídica de la asignación que reciben los expresidentes y sus derechohabientes. Según los fundamentos, la prestación no constituye una jubilación ordinaria ni un beneficio previsional contributivo, sino que representa una asignación de carácter graciable, no contributiva, otorgada como reconocimiento al mérito, el honor y el desempeño en el ejercicio del cargo.

Y añade que mientras que las jubilaciones del régimen general se sustentan en aportes realizados durante la vida laboral y buscan garantizar la subsistencia en la vejez, la asignación para exmandatarios responde a una retribución honorífica, supeditada a la vigencia de las condiciones éticas y de honorabilidad.