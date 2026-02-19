Aceleran obras de recuperación edilicia en escuelas platenses

Las obras de refacción de las escuelas públicas platenses que viene ejecutando la Municipalidad, en colaboración directa con la Provincia apuran por estos días sus avances, de cara al inicio del ciclo lectivo.

En ese contexto, el intendente, Julio Alak, recorrió algunas de las instituciones que se encuentran en refacción, como la primaria N°116, la secundaria N°90 y el jardín de infantes N°986, en Los Hornos, así como la primaria Nº80, en el barrio de Savoia.

En el caso de Los Hornos, las tres instituciones constituyen un polo educativo ubicado en 146 y 58, al que asisten más de 1.200 alumnos y cuyos trabajos de refacción, reparación y puesta en valor se suma a la intervención de más de 200 instituciones educativas alcanzadas por el plan de recuperación de escuelas, lanzado por el Municipio.

En el caso de la primaria Nº80, de 7 bis entre 474 y 475, se realizaron trabajos de impermeabilización, pintura y cambio de puertas y ventanas, así como la instalación de ventiladores y equipamiento, trabajos que también fueron supervisados en persona por el jefe comunal.